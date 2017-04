Ob koncu praznikov spet gneča na cesti, na mejah lahko spet pričakujemo dolge kolone

(Foto: Aljoša Kravanja)

Voznikom svetujejo, naj se pravočasno odpravijo na pot, prav tako pa naj se nanjo ustrezno pripravijo.

Ob iztekajočih se velikonočnih praznikih, ko se bodo tujci tudi po slovenskih cestah vračali v domovino, je zlasti popoldne in proti večeru pričakovati daljše čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško pri vstopu v Slovenijo. Na prometno-informacijskem centru za državne ceste pričakujejo visoko povečano gostoto na avtocestah.

Kakšne so trenutne razmere na cestah in mejnih prehodih?

Dolge kolone na avtocestah, zlasti pred mejnimi prehodi, so zaznamovale tudi začetek podaljšanega prazničnega vikenda. Ob dejstvu, da je tega tranzita vse več, ter poostrenem nadzoru na mejah, so nekateri v petek za prestop meje čakali tudi več ur. Najhuje je bilo v petek zjutraj in dopoldne na Obrežju, kjer je nastala desetkilometrska kolona, popoldne in zvečer pa se je začel promet gostiti na mejnih prehodih proti morju.