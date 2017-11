Pozimi so bolna drevesa še bolj nevarna: ob Ljubljanici posekali mogočna kostanja

Ob nabrežju Ljubljanice so odstranili mogočna kostanja, ki ju je napadla gliva, ki je povsem razkrojila korenine. Že poleti se je eno takšnih dreves zrušilo samo od sebe, v popolnem brezvetrju. Pozimi, ko so obremenjena tudi s snegom in žledom, pa so bolna drevesa še toliko bolj nevarna.