Ob svetovnem dnevu otroka: 'Ne pozabimo na tiste, ki še vedno nimajo vseh pravic'

Otroci v Sloveniji in drugod po svetu danes prevzemajo vodenje države, nekaterih ministrstev, občin, šol, podjetij in medijev. Vlada zagotavlja, da namenja politikam, ki vplivajo na dobrobit otrok, veliko pozornosti, Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pa opozarja na nepopolno mrežo pediatrov in drugih specialistov v zdravstvu. Unicef pa je izdal letno poročilo, v katerem ugotavlja, da se je število otrok, ki živijo v veliki revščini, povečalo.

Pomemben mejnik na poti k odraslosti

"Otroci si želimo, da bi lahko soustvarjali svet, v katerem bomo živeli kot odrasli," je povedala junior ambasadorka Unicefa v Sloveniji Arja Ela Hvala, ki ji bo predsednik republike Borut Pahor za en dan prepustil vodenje države.

"Radi bi sooblikovali svet, v katerem bi vsi, tako otroci kot odrasli, imeli dostop do zdravja, izobrazbe in enakih možnosti za razvoj svojih potencialov ter bi bili hkrati varni in zaščiteni pred nasiljem in zlorabami," je poudarila.

Otroci bodo prevzeli vloge v politiki, medijih, športu in kulturi. (Foto: iStockphoto)

Priložnost, da otroci prevzamejo vodilne vloge ob svetovnem dnevu, po mnenju izvršnega direktorja Unicefa Slovenija Tomaža Bergoča predstavlja pomemben mejnik na poti rednega vključevanja otrok pri sprejemanju odločitev.

Vlada: 'Ena naših ključnih strateških usmeritev so ravno otroci'

Vlada zagotavlja, da najmlajšim namenja veliko pozornosti. Zaveda se namreč, da so bili otroci in mladi v precejšnji meri žrtve nedavne gospodarske krize, so zapisali na uradu vlade za komuniciranje.

Proračunski dokumenti za prihodnje leto sproščajo še zadnji varčevalni ukrep pri otroškem dodatku, saj ga bodo dobili tudi tisti iz 7. in 8. dohodkovnega razreda. Od lanskega leta pa 97.000 otrok prejema deset odstotkov višji otroški dodatek od tistega, ki je bil določen z varčevalnim zakonom iz leta 2012.

Mednarodni dan ima velik pomen pri osveščanju odraslih o potencialu otrok. (Foto: iStock)

S spremembo zakonodaje se je nekoliko povečalo tudi število učencev, ki imajo šolsko malico. Teh je zdaj 98,6 odstotka. Poleg tega se je povečalo število učencev, ki imajo kosilo.

ZPMS: Izzivov za izboljšanje položaja otrok je še veliko

Zveza prijateljev mladine Slovenije je ob tej priložnosti v svoji poslanici zapisala, da je njihovo prizadevanje usmerjeno v to, da bi otrokom zagotovili kakovostno, varno in vsestransko spodbudno okolje.

S pomočjo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti začenjajo kampanjo za pomoč staršem pri vzgoji otrok, ki so jo poimenovali Zavestno starševstvo. Pozdravljajo tudi napoved univerzalnega otroškega dodatka.

A tudi v prihodnje izzivov za izboljšanje položaja otrok v naši družbi ne manjka, menijo v ZPMS. Na področju zdravstva še vedno beležijo nepopolno mrežo pediatrov in drugih specialistov. Ob tej priložnosti pa ministrstvo za izobraževanje ponovno pozivajo, naj ne spreminja obstoječega sistema vodenja otrok na sistematske zdravstvene preglede.

Ne zadostuje le sprejem dokumentov o pravicah otrok, pomembnejše je njihovo izpolnjevanje. (Foto: iStock)

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pa opozarja, da ima vsak otrok pravico do preživetja in razvoja. Poudarja, da si moramo vsi prizadevati za izboljšanje položaja otrok. "Še vedno imamo otroke in tudi skupine, ki ne morejo polno uživati pravic," so zapisali.

Vsakemu 12. otroku gre slabše kot njegovim staršem

Kljub zagotovilom vlade, da deluje v korist vseh otrok, približno 40 nevladnih organizacij ministrstvo za notranje zadeve poziva k odpravi pripora za migrantske otroke. Pripor ni nikoli v otrokovo korist, so opozorile. Njihov poziv podpira tudi Agencija ZN za migracije.

Letošnje Unicefovo poročilo je pokazalo, da gre vsakemu 12. otroku na svetu slabše kot njegovim staršem.

Mednarodni dan otroka obeležuje dan, ko je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1989 sprejela konvencijo o otrokovih pravicah in leta 1959 deklaracijo o otrokovih pravicah. Konvencija je opredelila številne otrokove pravice, med njimi pravice do življenja, zdravja, šolanja in pravico biti slišan.

Največje nazadovanje kvalitete življenja otrok so avtorji poročila zabeležili v Južnem Sudanu, slabše kot njihovih staršem pa se godi tudi otrokom v Srednjeafriški republiki, Siriji in Jemnu.

V 19 državah, med drugim v Iraku, Libiji in Ukrajini, se je povečalo število otrok, ki so umrli zaradi nasilja.

V več kot 14 državah, med drugim v Kamerunu in Zimbabveju, se je povečalo število ljudi, ki živijo v izjemni revščini. V 21 državah, med drugim v Siriji in Tanzaniji, pa se je zmanjšalo število otrok v osnovnih šolah.

Pestro dogajanje po Sloveniji in Evropi

Otrokom so svojo vlogo danes poleg predsednika Pahorja predali še predsednik vlade Miro Cerar, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak in direktorica Slovenskega etnografskega muzeja Tanja Roženbergar. Ključe mesta so jim za en dan predali tudi župani več kot desetih občin.

V parlamentu bodo odprli razstavo avtorja Zorana Smiljanića Ustava v stripu in povabili na lutkovno predstavo Zvezdica zaspanka v izvedbi Marionetnega gledališča Jurček iz Hrastnika. Zbrane bosta uvodoma nagovorila predsednik DZ Milan Brglez in predsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat.