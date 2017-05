Več kot 40 metrov visokega dvigala v Kopru še nekaj časa ne bo

Več kot 40 metrov visokega in skoraj tri milijone evrov vrednega dvigala v Kopru očitno še nekaj časa ne bo. Projekt vertikalne mobilne povezave Markovega hriba in obalnega pasu v Žusterni je ustavila kar občina. A kot pravijo, ne zaradi spora, ki ga glede zemljišča, na katerem naj bi zgradili dvigalo, bijeta odvetnik Franci Matoz in podjetnik Milan Mandarič.