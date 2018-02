FOTO in VIDEO: Pod težo snega klonile strehe. V Rušah lastnik žage utrpel za okoli 300.000 evrov škode

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Lastnik lesno-predelovalnega podjetja Timberia iz Ruš Tone Razdevšek je doživel, kot sam pravi, šok, ko je danes zjutraj prišel v delavnico. Pod težo snega je namreč klonila streha žage za razrez lesa. Podjetje je utrpelo za okoli 300.000 evrov škode, je povedal.

"Teža snega je zrušila halo," je dejal in dodal, da k sreči v času porušenja v obratu ni bilo nikogar. Zdaj čakajo na oceno zavarovalnice, z delavci pa bodo tudi poskušali obrat čim prej znova usposobiti. "Vezani smo na pogodbe, oskrbujemo razna podjetja. Upam, da nam bo uspelo, da čim prej saniramo situacijo," je dejal Razdevšek.

Podjetje za predelavo lesa je utrpelo okoli 300.000 evrov škode zaradi snega. (Foto: POP TV)

Zaradi preobremenitve s snegom pa se je podrl tudi okoli 20 x 50 metrov velik šotor proizvodnega podjetja iz Črnomlja, ki služi kot skladišče polizdelkov.Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo avtodvigala in delavcev podjetja odstranili večjo količino snega s strehe.

Precej dela imajo marsikje tudi z odstranjevanjem ledenih sveč z objektov. V Meži v Prevaljah so ledene sveče in visok sneg na večstanovanjskem objektu ogrožale mimoidoče. Gasilci so pomagali odstraniti ledene sveče tudi z objekta v Šmatevžu v občini Braslovče.

Občutek mraza bo stopnjeval veter, na Primorskem bo burja presegala 100 kilometrov na uro

Agencija za okolje (Arso) je izdala oranžno opozorilo zaradi močne burje in nizkih temperatur. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo do vključno ponedeljka ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, so zapisali na Arso.

Od nedelje do četrtka pa nas čaka občutna ohladitev. V večjem delu Slovenije bo srednja dnevna temperatura pod –7 stopinj Celzija, napoveduje Arso. Občutek mraza bo sprva še stopnjeval severovzhodni veter, na Primorskem pa močna burja.

Veter bo le še stopnjeval občutek mraza. (Foto: iStock)

V ponedeljek bo sprva delno jasno, čez dan se bo od vzhoda pooblačilo. Predvsem na jugu države bo lahko rahlo snežilo. Mrzel severovzhodni veter se bo še nekoliko okrepil. V torek bo večinoma oblačno. Veter bo postopno slabel, mraz pa bo vztrajal.

Ob nizkih temperaturah naj bodo še posebej previdni ljudje s težavami z zdravjem

V prihodnjih dneh, ko naj bi temperature tudi čez dan ostajale pod lediščem, zdravnica družinske medicine Nena Kopčavar Guček svetuje previdnost predvsem tistim, ki že imajo težave z zdravjem, saj se lahko ob stiku z mrazom njihovo stanje poslabša. Sicer pa, kot pravi, če se dobro prilagodimo, je tudi zima lahko lepa in nenevarna.

Kopčavar Gučkova v zelo mrzlih dneh izhode na prosto odsvetuje ljudem, ki imajo gripo, prehlade ali kakšna virusna obolenja. Visoke temperaturne razlike, ko stopimo iz ogrevanih bivalnih prostorov z 20 do 24 stopinjami Celzija na deset stopinj pod ničlo, so za organizem izjemno velik izziv. Organizem, ki je že obolel oziroma okužen, pa se še težje prilagaja in takšni toplotni šoki lahko pripomorejo k zapletom. Navaden prehlad se lahko sprevrže v pljučnico ali pa še v kaj drugega, je dejala Kopčavar Gučkova.