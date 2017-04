Obeta se nam večja količina dežja. Prvomajski prazniki bodo bolj sončni

Pred nami niso nič kaj lepi dnevi, saj bo zapadla večja količina padavin. Na Agenciji za okolje (Arso) napovedujejo, da bo od srede do petka v večjem delu Slovenije padlo od 40 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, v hribovitem svetu južne, zahodne in severne Slovenije pa od 100 do okoli 250 litrov na kvadratni meter.

Meja sneženja bo večino časa nad 2000 metrov nad morjem, le v noči na petek se bo spuščala in krajevno bo lahko za krajši čas snežilo tudi do okoli 800 metrov nad morjem.

Na Arsu opozarjajo na večje količine dežja in porast vodotokov. (Foto: Arso)

To seveda pomeni, da bodo v četrtek in v noči na petek v večjem delu Slovenije reke močneje naraščale. V četrtek so na izpostavljenih mestih mogoča razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov sprva v zahodni Sloveniji, čez dan pa tudi drugod po državi, zlasti v hribovitih delih severne in severovzhodne Slovenije. Verjetni so tudi večkratni porasti vodotokov.

Naraščanje rek se bo nadaljevalo v noči na petek. ''Zlasti v porečjih Vipave, Save Bohinjke in srednje Save, Savinje, Dravinje in Kolpe so mogoča razlivanja rek predvidoma na običajnih območjih vsakoletnih poplav. Danes in v četrtek bo ob večerni plimi, med 21. in 23. uro, gladina morja ob slovenski obali povišana. Pri tem lahko morje poplavi nižje dele obale,'' so zapisali na Arsu.

Pristojni pričakujejo, da bo zaradi praznikov in počitnic promet v teh dneh močno povečan, še posebej proti Obali in mejnim prehodom s Hrvaško. V obratni smeri pa se gnečo pričakuje v ponedeljek in torek.

Torej začetek praznikov, kar zadeva vreme, ni obetaven. Kako kaže za naprej? V petek čez dan bodo padavine slabele in se umikale proti vzhodu, oblačnost se bo trgala. Popoldne bodo nastale še krajevne plohe. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Prvomajski prazniki bodo nekoliko lepši. Od nedelje do torka bo večinoma suho, v sredo in četrtek pa se bo verjetnost za padavine nekoliko povečala, pravijo na Arsu.