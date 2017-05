Obeta se pripojitev kranjske bolnišnice jeseniški in širitev ambulant v Kranju

V Kranju bo ostala dejavnost porodnišnice. (Foto: Kanal A)

Kot je po današnjem obisku obeh bolnišnic na novinarski konferenci na Jesenicah povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Ana Medved, so sklenili, da dejavnost porodnišnice ostane v Kranju, prav tako se v Kranj prenese celotna mamografska dejavnost iz jeseniške bolnišnice. V Kranju bi se izvajali tudi manjši ginekološki posegi in enodnevni kirurški posegi.

Poleg tega se ministrstvo načeloma strinja z vodstvom jeseniške bolnišnice, da bi v Kranju širili nabor specialističnih ambulant, in sicer bi pridobili otorinolaringološko, abdominalno, splošno kirurško in urološko dejavnost. Tako bi v Kranju, ki je ena največjih občin v Sloveniji, dobili nekatere pomembne specialiste, kar bi bilo v korist bolnikom, ki so morali doslej v te ambulante hoditi v Ljubljano ali na Jesenice.

Na drugi strani pa bi na Jesenice zaradi vseh resursov, ki jih ima na voljo splošna bolnišnica, iz Kranja prenesli večjo ginekološko operativno dejavnost, ki zahteva intenzivnejšo nego. Večjih kadrovskih sprememb to ne prinaša, saj bi kranjski ginekologi opravljali večje ginekološke posege na Jesenicah, kirurško dejavnost pa bi zagotavljali z jeseniškimi kirurgi.

Kot je izpostavila Medvedova, so se pogovarjali na načelni ravni, trenutno pa še teče skrbni pregled kranjske bolnišnice s strani jeseniške in na podlagi tega bodo določili natančnejše organizacijske korake. Nekatere dejavnosti lahko prenesejo takoj, za nekatere pa bo treba ustrezno opremiti prostore. Glede na nove podatke bodo na ministrstvu novelirali tudi investicijski elaborat.

Razlog za združevanje je dolgoletno negativno poslovanje kranjske bolnišnice. "Celotna porodniška dejavnost je sistemsko podfinancirana. Po drugi strani pa je program nerealizan v 20 odstotkih. To je v vseh teh letih pripeljalo do tako rdečih številk, da Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj sama ne more več reševati svoje situacije," je pojasnila Medvedova in spomnila, da ima bolnišnica za milijon evrov dolgov in za dva milijona evrov kumulativne izgube.

V okviru pripojitve bodo celotno poslovodsko funkcijo prenesli na Splošno bolnišnico Jesenice, kranjska bolnišnica pa bo le njena enota, ki jo bo vodil strokovni vodja. Tako bodo optimizirali poslovodenje in upravljanje, je povedal generalni direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko Tomaž Glažar in dodal, da bodo sredstva združili po opravljenem skrbnem pregledu, saj jeseniška bolnišnica, ki ima tudi sama za štirimi milijone evrov kumulativne izgube, ne želijo povzročiti dodatnega finančnega bremena.

"Država kot ustanoviteljica je dolžna zagotoviti sredstva za pokrivanje obveznosti," je dejal Glažar, a izpostavil, da je treba sistem urediti tako, da se izgube v poslovanju slovenskih zdravstvenih zavodov ne nadaljujejo ter da se davkoplačevalski denar smotrno porablja. Poleg tega naj bi uredili tudi problematiko sistemske podfinanciranosti nekaterih programov.

Direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar je dejal, da bodo spoštovali voljo ustanovitelja, zato se odgovorno in resno pripravljajo na pripojitev oziroma združitev obeh bolnišnic. "Skupaj s kolegi iz kranjske bolnišnice opravljamo pregled in pripravljamo naslednje korake, da bomo predvsem srednje in dolgoročno Gorenjkam zagotovili višjo kakovost storitev, Kranju pa približali zdravstvene storitve, ki jih ta trenutek nima," je poudaril.

Ob tem je opozoril, da je ena glavnih skrbi, kako bo s pripravo prostorov za vse programe, ki se bodo selili v Kranj in kako bo glede kadrov oziroma njihovega pomanjkanja. Ob tem si želi nastanka homogenega tima.

V. d. direktorice kranjske bolnišnice Polona Podnar meni, da gre za dobro rešitev, saj bo Kranj dobil programe, ki jih doslej ni imel. "Kolikor sem že uspela govoriti z drugimi zaposlenimi in bolniki, se jim ta rešitev zdi sprejemljiva in dobra," je po novinarski konferenci na Jesenicah novinarjem po telefonu povedala Podnarjeva.

Kar se tiče porodništva, sprememb za porodnice ne bo, spremembe bodo edino na programu ginekologije, kjer se bo potrebno na ravni stroke dogovoriti, kateri posegi se bodo izvajali na kateri lokaciji. Zamisel je, da bi se manjši enodnevni posegi, ki ne zahtevajo hospitalizacije, v celoti preselili v Kranj, večji posegi pa bi se izvajali na Jesenicah, saj ti včasih zahtevajo bolj kompleksno obravnavo, je še dodatno obrazložila Podnarjeva.