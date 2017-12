Obhodi kurentov vpisani na Unescov seznam

(Foto: Langerholc)

Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na letnem zasedanju v Južni Koreji odločil o vpisu obhodov kurentov na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Obhodi kurentov sodijo med vidnejše tradicionalne pustne šege v Sloveniji. Kurent je najbolj množičen tradicionalen in prepoznaven pustni lik, ki se dokumentirano pojavlja vsaj že od leta 1880. Lik kurenta, ki po ljudskem verovanju odganja vse slabo in prinaša srečo ter zadovoljstvo, je tudi eden od simbolov slovenske identitete.

Med nesnovno dediščino sicer sodijo prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmeti, izdelki in kulturni prostori, ki jih skupnosti, skupine in tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine.

Iz Slovenije je na seznam te dediščine vpisan tudi Škofjeloški pasijon.