VIDEO: Obiskovalci bolnikov v UKC Ljubljana za uro parkiranja odštejejo 2,4 evre, a to, kot pravijo, 'pač vzamejo v zakup'

Osebje UKC Ljubljana so pred dnevi na avtomobilih, ki so jih parkirali v bližnji ulici, pričakale kazni mestnega redarstva. Tudi bolniki ljubljanskega kliničnega centra in njihovi obiskovalci v okolici UKC zelo težko najdejo brezplačno parkirno mesto. Za parkiranje v bližini tako plačujejo tudi 2,40 evra na uro.