Območje obalne ceste bo postalo zelena oaza

Z zaprtjem obalne ceste med Izolo in Koprom bodo nastopile tudi prve spremembe. Takoj bodo na cestišču uredili kolesarsko in intervencijsko pot, obmorski pas onkraj zaščitne ograje pa bo izključna domena pešcev. S spremembami v občinah ne bodo hiteli, bo pa območje postalo zelena oaza med Izolo in Koprom, je napovedal izolski župan Igor Kolenc.

S ponedeljkom, 20. marcem, bo obalna cesta med Rudo na izolski strani in Krožno cesto na koprski strani zaprta za motorni promet. Sedanji pas neposredno ob morju, t.i. Parenzana, bo namenjen izključno pešcem, na obalni cesti pa bodo neposredno po zaprtju en vozni pas uredili v kolesarsko stezo, enega pa namenili intervencijski poti. Poleg koles bodo lahko kolesarsko pot uporabljali tudi vozniki "petindvajsetk", vendar območje ne bo postalo nikakršen poligon, je na današnji skupni novinarski konferenci izolske in koprske občine pojasnil župan Izole Igor Kolenc.

V ta namen je pozval starše, naj poskrbijo za to, da bodo njihovi otroci motorna kolesa uporabljali območju primerno. Če bo potrebno, je Kolenc napovedal tudi redne kontrole prometa na območju. Sicer pa bo zaprtje obalne ceste po mnenju koprskega župana Borisa Popoviča velik dan za celotno regijo. "Končno bomo ljudje imeli ta del naše prelepe slovenske obale," je poudaril in dodal, da bodo območje lahko namenili aktivnostim, ki so blizu ljudem, v prvi vrsti druženju in rekreaciji.

Glede sedanjih pomislekov o smiselnosti oz. potrebnosti zaprtja ceste pa je župan napovedal, da čez eno leto ne bo nihče več za ponovno odprtje ceste. Z obalnim območjem, ki sta ga občini tako pridobili, imajo veliko načrtov, vendar se jim ne mudi, saj gre za dolgoročne projekte. V prvem obdobju bodo tako uredili razsvetljavo, toaletne prostore, vodo in tuše, je pojasnil koprski župan. Kolenc pa je zavrnil špekulacije o nekih megalomanskih gradnjah, saj bodo sledili temu, da to območje uredijo na način, ki bo ljudem nudil čim višjo kakovost življenja. "To bo nekako zelena oaza med obema mestoma, ne samo za prebivalce teh dveh mest, ampak za vse obiskovalce," je dodal. Izolski župan je še navedel, da je obalno cesto v zadnjem obdobju uporabljalo le par sto vozil dnevno, zato zaprtje ceste ne bo bistveno vplivalo na prometno obremenitev predora Markovec.

Popovič pa je spomnil na druge prometne težave zaradi tujcev, ki uporabljajo nevinjetne ceste med italijansko in hrvaško mejo, zaradi česar bodo še naprej delali na uvedbi lokalnih vinjet.