Začenja se obnova vipavske hitre ceste, Dars voznike poziva k strpnosti in razumevanju

Na hitri cesti H4 skozi Vipavsko dolino se na delu odseka med Ajdovščino in Vogrskim začenja obsežnejša obnova vozišča, ki bo trajala predvidoma do konca avgusta. Obnovili bodo 9,5 kilometra vozišč.

Delavci Darsa bodo v nedeljo dopoldne začeli postavljati zaporo prehitevalnih pasov, pri čemer bo prvih nekaj dni promet še vedno urejen po voznem pasu na obeh polovicah hitre ceste. Sledila bo popolna zapora vozišča iz smeri Vrtojbe proti Ajdovščini in preusmeritev prometa na drugo polovico hitre ceste, kjer bo urejen dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Predvidoma v prvi polovici julija bo zaradi obnove zaprta druga polovica vozišča iz smeri Ajdovščine proti Vrtojbi, promet pa bo v obe smeri urejen po že obnovljenem delu hitre ceste. V času popolne zapore posamezne polovice cestišča bosta na priključku Selo zaprta tudi izvoz in uvoz v isti smeri.

Dars je pogodbo o obnovi odseka hitre ceste med Vipavo in Selom sklenil z najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu – to sta v skupnem nastopu Kolektor CPG d.d. Nova Gorica (vodilni partner) in CPK d.d. Koper (partner). Pogodbena vrednost znaša 7.979.279,50 evrov (brez DDV). Rok izvedbe del je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Razpis za izvedbo naslednjih treh faz obnov dotrajanih vozišč na delih odsekov Vipava–Ajdovščina (od km 4,150 do km 6,763) in Ajdovščina–Selo (od km 0,000 do km 5,095), to je v dolžini 7,7 km na smer, bo pripravljen takoj po zaključku projektne dokumentacije, predvidoma do poletja. V primeru uspešno izvedenega razpisa za izvedbo naslednjih faz obnov dotrajanih vozišč bodo dela lahko stekla že jeseni, sicer pa v letu 2018.

"Vozišče hitre ceste H4 je na odseku Vipava–Selo–Vogrsko zelo dotrajano. Približno 12 kilometrov dolg odsek med Logom pri Vipavi in Selom je bil zgrajen in predan prometu leta 1999. Skupaj z leta 1996 zgrajenim odsekom hitre ceste med Selom in Šempetrom pri Gorici sta bili tedaj prometu izročeni dve tretjini t. i. novogoriškega kraka hitre ceste med Razdrtim in mednarodnim mejnim prehodom Vrtojba. Odsek ni tako močno prometno obremenjen, ima pa razmeroma veliko tovornega prometa. Obenem je star že skoraj dve desetletji in v tem obdobju, razen del v okviru investicijskega vzdrževanja, ni bil deležen obnov," so sporočili iz Darsa.

Prometne obremenitve (PLDP – povprečni letni dnevni promet) na odseku H4 Ajdovščina-Selo:

leto skupaj vsa vozila tovorna vozila težka tovorna vozila 2011 13.667 2.289 1.988 2012 12.456 1.876 1.612 2013 12.053 1.898 1.641 2014 13.748 2.659 2.380 2015 14.563 2.914 2.624 2016 15.857 3.187 2.888 rast prometa v šestih letih 16 % 39 % 45 %

Na Darsu voznike prosijo za strpnost in razumevanje, pravilno razvrščanje pred zaporo, ustrezno hitrost vožnje in ohranjanje primerne varnostne razdalje. K zmanjšanju morebitnih zastojev lahko veliko prispevate tudi tako, da vozite čim bolj tekoče, brez ogledovanja gradbišč.



Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah.