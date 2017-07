Oborožite se s potrpežljivostjo: cestne zapore zaradi obnovitvenih del v Mariboru in na Ptuju

Za Mariborčane in Ptujčane ter vse, ki se odpravljajo v omenjeni mesti, se začenjajo prometne nevšečnosti. V Mariboru bodo vse do 13. avgusta prenavljali najbolj obremenjeno mestno križišče med Tržaško in Ptujsko cesto, več kot leto dni pa bo zaprt stari most na Ptuju, zaradi česar bo promet preusmerjen preko Puhovega mostu.

V Mariboru bo Strabag v sklopu okoli pol milijona evrov vrednega posla delno zamenjal tampon in nanesel tri nove sloje asfalta, korenit poseg pa naj bi zagotavljal brezhibnost cestnega odseka za vsaj naslednjih 15 do 20 let.

Načrt predvideva dve fazi, vsaka od njiju naj bi trajala po 20 dni. V prvi bosta zaprta pasova iz Tabora proti Teznu, kar pomeni, da bo promet od križišča z Jadransko cesto speljan po nasprotni polovici vozišča po enem voznem pasu v vsako smer. Hkrati bo v križišču veljala popolna zapora v smeri centra oz. Ljubljane, pri čemer bo uradni obvoz potekal od Titove ceste preko Ulice Pariške komune in Ulice Eve Lovše do Tržaške ceste in obratno.

V drugi fazi ne bo mogoče zavijanje iz Tezna proti centru mesta, saj bo zaprt ta del križišča, promet pa bodo speljali skozi križišča do odseka z Jadransko cesto. Ker kljub ukrepom, tudi spremembam intervalov semaforjev, pričakujejo daljše zastoje na vseh obvoznih cestah in v območju zožitev, policija voznike prosi za strpnost in dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije.

Intervencijska most urejena po poti za pešce

Stari most na Ptuju bodo obnovili, zato bo dobro leto zaprt za ves promet. (Foto: Aleš Stojak)

Še dlje časa pa bo rekonstrukcija starega ptujskega mostu posegla v življenje prebivalcev najstarejšega slovenskega mesta, kjer bo Pomgrad z deli zaključil šele konec septembra naslednje leto, vse dotlej pa bo most zaprt za ves promet.

V času zapore so obvoz za motorni promet uredili preko Puhovega mostu, za peš in kolesarski promet pa čez bližnjo brv za pešce in kolesarje. Slednjo bodo v skladu z dogovorom z občino lahko uporabila tudi interventna vozila.

Zaradi popolne zapore mostu so promet speljali tudi po podravski avtocesti, kjer bo med izvozoma Hajdina in Draženci do konca del mogoče peljati tudi brez vinjete, in po državnih cestah izven strnjenih naselij ter le delno po občinski Zagrebški cesti.