Obravnava proti Ropu kar na sedežu Sove

Današnja obravnava v ponovnem sojenju nekdanjemu predsedniku vlade Antonu Ropu je potekala na sedežu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). Tam so poslušali posnetek telefonskega pogovora med nekdanjim predsednikom hrvaške vlade Ivom Sanaderjem in predsednikom SDS Janezom Janšo.

Anton Rop je obtožen izdajanja tajnih podatkov. (Foto: POP TV)

Sredi maja se je namreč začela glavna obravnava ponovnega sojenja nekdanjemu premierju Ropu zaradi obtožb o izdaji tajnih podatkov, ki poteka za zaprtimi vrati.

Tožilstvo Ropa preganja, ker je leta 2007, ko je bil poslanec, takratnemu novinarju RTV Slovenija Vladimirju Vodušku razkril, da naj bi se pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami leta 2004 Janša in Sanader dogovarjala o incidentih v Piranskem zalivu ter da o teh dogovorih obstajajo prisluhi. Vodušek je izjavo objavil v TV Dnevniku.

Sodišče je na podlagi dopisa sodnice Ane Testen od Sove pridobilo avdio posnetek, ki je označen s stopnjo tajnosti. Ker sodišče nima opreme, s katero bi bilo po zakonu o kazenskem postopku dovoljeno poslušati ta posnetek, je predsednica sodišča odredila, da bodo posnetek poslušali na sedežu Sove, ki to opremo ima.

Tako so se sodni senat, tožilstvo ter obtoženi in njegova obramba danes odpravili na sedež Sove.

Rop že bil spoznan za krivega izdaje tajnih podatkov

Rop je bil sicer na prvostopenjskem in višjem sodišču že spoznan za krivega izdaje tajnih podatkov, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

Janez Janša in Ivo Sanader (Foto: POP TV)

Nekdanji premier je ob začetku ponovnega sojena ocenil, da je proces "popoln absurd, gre za pravdo o oslovski senci, Sojenje pa je označil za balkanski proces, kjer "kadija toži in kadija sodi".

Po njegovem mnenju tožilstvo nima nobenega dokaza, da bi izdal kakršen koli dokument. "Celo očitajo mi, da sem izdal dokument, ki ga nikoli v življenju nisem videl," je dejal. Glede posnetka pogovora med Janšo in Sanaderjem pa je dejal, da "če se ugotovi, da ti dokazi obstojijo, bi morali preganjati tiste, ki so to počeli".

Pri tem je opozoril na sporočilo za javnost, ki so ga iz kabineta predsednika vlade izdali dan potem, ko je Vodušek objavil Ropovo izjavo. Kot je dejal, so takrat v kabinetu vlade navedli, da jim je Sova sporočila, da pri pregledu njihove dokumentacije ugotavljajo, da v njihovih bazah ni izsledka spremljanja mednarodnih zvez, kjer bi bil dokumentiran pogovor med Janšo in Sanadarjem. A je sodnica opozorila, da Rop tega sporočila ni pravilno povzel oz. ni upošteval, da se je takrat preverjala vsebina prisluha.

Sodnica je na prejšnji obravnavi odločila, da bodo omenjeni posnetek na Sovi poslušali potem, ko bo Rop podal svoj zagovor. Podatka, ali je Rop to že storil, njegov odvetnik prav tako ni mogel razkriti.