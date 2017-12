Obsežna gasilska vaja ob Celovški, sodeluje 140 oseb in 30 vozil

Na sedežu in v okolici podjetja Ljubljanski potniški promet ob Celovški cesti se je ob 15.40 začela obsežnejša gasilska vaja, so sporočili iz Javnega holdinga Ljubljana. Kot so zapisali, je namen vaje, ki bo trajala do 18. ure, preveriti učinkovitost in operativno usklajenost gasilskih enot pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku.

Posebna pozornost bo namenjena tudi intervencijskim potem in površinam za gasilce. Na vaji bo sodelovalo 12 prostovoljnih operativnih gasilskih enot, Gasilska brigada Ljubljana, Enota za podporo vodenju in policija. Na vaji bo sodelovalo približno 140 oseb in 30 vozil.

V javnem holdingu Ljubljana občane pozivajo, naj se v tem času ne vznemirjajo. Čeprav bodo gasilska vozila pri vožnji uporabljala posebne svetlobne in zvočne znake, so ta namenjena le izvedbi gasilsko-reševalne vaje.