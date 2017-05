Očistite življenje in izgubite odvečne kilograme

Ko se ujameš v začaran krog praznjenja hladilnika

Tjana razume stiske ljudi, ki se borijo z odvečno težo, saj se je pred leti tudi sama soočala s hudo obliko zasvojenosti s hrano, z levjo voljo pa se je namreč tudi sama podala po poti ozdravitve: »Ogromno sem brala, raziskovala, se izobraževala in na sebi preizkušala, kaj je zame dobro.« Zaradi vsega, kar je prestala, je izoblikovala program Bodi eko šole celostne preobrazbe in vso svoje znanje in izkušnje prenaša na ljudi v podobni situaciji.

V začaran krog tolaženja s hrano se je ujela tudi Marija Šukalo, ki je, dokler ni spoznala Tjane Burger, v življenju preizkusila vse možne diete, po katerih pa je vedno pridelala še kakšen kilogram. Dokončni znak za alarm je bil poleg hudih zdravstvenih težav trenutek, ko se je še komaj prepognila, da bi si zavezala čevlje. Velika je bila 157 centimetrov, a tehtala je dobrih 80 kg. Takrat pa je v njeno življenje vstopila Tjana Burger, učiteljica življenja v Bodi eko šoli celostne preobrazbe, ki njene situacije ni olepševala, temveč jo je postavila na realna tla. Marija, ki je prej nosila konfekcijsko številko 44, danes brez težav skoči v številko 38, uravnal se ji je krvni pritisk, o glavobolih pa ni več ne duha ne sluha.

Naročite se na brezplačni posvet pri Tjani Burger tukaj >>

Skrivnost ni v količini, ampak v pravilni kombinaciji živil

Tjana Burger pravi, da ljudje, ki želijo izgubiti kilograme k stvari prevečkrat pristopijo preveč neučakano in brez ustreznega predznanja, tako pa lahko škodujejo svojemu zdravju: »Pomembno je, da poznamo osnovne zakonitosti zdravega prehranjevanja, kateri živila so kompatibilna, kakšne učinke imajo na presnovo in celoten telesni ustroj. Pomembno je tudi, da telo dobi vse ustrezne sestavine, ki jih potrebuje za svoje nemoteno delovanje. Tjana Burger opozarja, da diete, ki si jih večina predstavlja v smislu »ne jej skoraj nič« nikakor niso dovolj prav tako pa ne bodimo več naivni in ne mislimo, da nam bo zgolj uživanje raznih praškov za hujšanje prineslo želeno postavo. Tjana pa v Bodi eko šoli celostne preobrazbe ne uči le zdravega načina prehranjevanja: » Skupaj se naučimo, kako vzpostaviti ljubeč odnos do sebe, svojega telesa, se telesno gibamo in negujemo pozitivno miselno naravnanost.«

- Imate težave s prekomerno težo in vam nobena dieta ne pomaga?

- Ste nezadovoljni s svojo samopodobo?

- Ste pod stresom, preobremenjeni?

- Imate težave z zdravjem in ste pogosto bolni?

- Ste kronično utrujeni?

Naročite se na brezplačni posvet tukaj >>

Naročnik oglasa je Argos Media.