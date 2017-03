Od 20. marca skozi Markovec brez vinjete

Z 20. marcem bo na obalni cesti med Žusterno in Izolo začel veljati nov prometni režim, ki predvideva popolno zaporo dela ceste. Mestna občina Koper in Občina Izola sta namreč v četrtek od Darsa tudi uradno prejeli soglasje, ki omogoča ureditev obvoza po hitri cesti H6 Koper–Izola, skozi predor Markovec, kjer bo prav tako vzpostavljen nov prometni režim. V času obvoza bo namreč med priključkom Semedela in priključkom Izola (skozi predor Markovec) mogoče voziti tudi brez vinjete. Vozila, ki imajo sicer prepovedano vožnjo po avtocesti in hitri cesti, morajo za promet na relaciji Žusterna–Izola uporabiti druge lokalne ceste, med njimi je tudi lokalna cesta mimo Splošne bolnišnice Izola.

V času popolne zapore dela obalne ceste bo promet preusmerjen na hitro cesto skozi predor Markovec. (Foto: Mestna občina Koper)

Popolna zapora bo veljala na delu ceste med Žusterno in Izolo, in sicer med priključkom na krožno cesto in priključkom Ruda. Zapora izjemoma ne bo veljala za intervencijska vozila in vozila lokalnih prebivalcev za dostop s strani Kopra do svojih hiš.

Popolna zapora ceste bo stopila v veljavo v ponedeljek, 20. marca, ob 11. uri. Več podrobnosti bodo sicer predstavili na novinarski konferenci, ki bo v torek na koprski občini.

Skozi predor Markovec od 20. marca dalje brez vinjet. (Foto: Damjan Žibert)

Obalni župani so se za zaprtje obalne ceste zavzemali vse od odprtja predora Markovec. Pravno podlago je konec lanskega leta prinesla novela uredbe o cestninskih cestah. Ta je razširila možnost preusmeritve prometa na cestninsko cesto zaradi obvoza, in sicer pod pogojem, da Dars kot upravljavec cestninskih cest pozitivno odgovori na vlogo predlagatelja obvoza, ki upravlja z necestninsko cesto. Koprska in izolska občina sta svojo vlogo morali nekajkrat dopolniti, nazadnje pa očitno zadostili vsem zahtevam Darsa.

Izolski in koprski župan Igor Kolenc in Boris Popovič sta sicer pred časom navedla, da podobe obalnega pasu po zaprtju ceste ne bodo spreminjali čez noč, pač pa da bo šlo za dolgoročen proces. Pri tem sta ponovila, da ob morju ne bodo gradili "turističnih kolosov".