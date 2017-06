Od 42 testiranih otroških sedežev jih je osem dobilo negativno oceno

Nekateri so bili tudi slabo ocenjeni. (Foto: Thinkstock)

Test 42 otroških sedežev v okviru Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) je pokazal, da je več kot polovica dobrih, so pa tudi taki, ki so dobili slabo oceno. Največ sedežev je dobilo skupno oceno dobro, osem sedežev negativno, noben pa ni dobil najboljše ocene zelo dobro, so danes sporočili iz zveze.

Test, katerega rezultati so objavljeni v aktualni številki Motorevije, je vzel pod drobnogled predvsem sedeže, ki so pred kratkim prišli na trg, pa tudi nekatere, ki jih na prejšnjih testih še niso preskusili.

Največ, 24 sedežev je dobilo skupno oceno dobro. Deset sedežev je dobilo prav tako še pozitivno oceno zadovoljivo. Vsi ti sedeži presegajo homologacijske zahteve.

Pomanjkljivo in slabo

Med osmimi sedeži, ki so dobili negativno oceno, so trije sedeži dobili oceno pomanjkljivo, pet sedežev pa oceno slabo.

Med tremi sedeži z oceno pomanjkljivo sta sedeža joie every stage in graco milestone, namenjena otrokom od rojstva do telesne višine 150 centimetrov, a imata po ugotovitvah AMZS varnostne pomanjkljivosti. Sedež axkid wolmax pa nima težav z varnostno zaščito, pač pa je njegova namestitev zelo zahtevna in omogoča veliko možnosti za napačno namestitev.

Med petimi sedeži z oceno slabo sta joolz izi go modular in isti sedež v kombinaciji z isofix osnovo izi modular i-size, pri katerih so v prevleki ugotovili močno presežene mejne vrednosti vsebnosti sredstva za preprečevanje gorenja TCCP, ki je rakotvorno. "Kaj pomaga ustrezna varnostna zaščita sedeža ob morebitnem trku, če pa je že uporaba sedeža škodljiva za otrokovo zdravje," so izpostavili v AMZS.

Sedeža foppapedretii teknofix in tehnično enak sedež LCP kids saturn ifix sta se slabo izkazala pri čelnem trku, kjer trebušni del varnostnega pasu močno pritisne na otrokov trebuh in lahko povzroči notranje poškodbe. Težave pri čelnem trku je imel tudi sedež casualplay multipolaris fix, ki za zaščito uporablja zaščitno mizico.

Slabo oceno je dobil še zložljivi sedež mifold grab-and-go, ki je zelo priljubljen pri uporabnikih socialnih omrežij. "Sedež ne zagotavlja bočne zaščite, zato je bilo že vnaprej jasno, da ne izpolnjuje zahtev našega testa," so pojasnili v AMZS. Sedež je resda majhen in lahek, toda izkazalo se je, da ima slabosti pri upravljanju, pa tudi pri ergonomiji. Če je otrok malce nemiren, zelo hitro zdrsne s sedeža, vodila sedeža pa ne zagotavljajo pravilnega poteka v avto vgrajenega varnostnega pasu prek otrokovega telesa.

Za lažjo izbiro

V AMZS upajo, da bodo tudi s tokratnim testom marsikomu, ki se odloča o nakupu novega sedeža, pomagali pri odločitvi, kateri sedež izbrati, hkrati pa pripomogli k ozaveščenosti, da otroških sedežev ne uporabljamo zgolj zato, ker tako določajo predpisi, temveč predvsem zato, ker zagotavljajo zaščito in lahko rešujejo življenja.

Test otroških sedežev, ki ga v AMZS opravljajo skupaj s partnerskimi avtomobilskimi klubi in porabniškimi organizacijami, poteka po znanem postopku, ki je zahtevnejši, kot so postopki za homologacijo sedežev.