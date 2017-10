Od doma nikar brez dežnika (in rokavic): več sonca šele v soboto

Začetek tedna nam je postregel z nizkimi jutranjimi temperaturami. Agencija RS za okolje (Arso) je sporočila, da so se v nekaterih krajih spustile celo pod ničlo ,kar je za ta čas precej hladno.

Vreme za svoj kraj si bolj natančno poglejte tu.

V Babnem Polju so včeraj zjutraj tako namerili –3,5 stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah –3, v Zadlogu, Logatcu in na Jezerskem pa –1 stopinjo Celzija.

A ker takšne jasnine v prihodnjih nekaj dneh ne bo, bodo tudi jutra za spoznanje toplejša.

Danes bo pretežno oblačno, pihal bo jugozahodni veter. Ponekod v zahodni in severni Sloveniji bo že dopoldne rahlo deževalo.

"Popoldne bo dež prehodno zajel večji del Slovenije, predvsem na jugu in Primorskem bodo tudi posamezne nevihte," je povedal dežurni meteorolog na Arsu Uroš Strajnar. "Dež bo zvečer od severa ponehal," je dodal.

Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 20 stopinj C.

Se bomo razveselili sončnega vikenda?

Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju do 12, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem do 22 stopinj C.



V četrtek bo zapihal jugozahodni veter. "V vzhodni polovici Slovenije bo še sončno in toplo, drugod se bo pooblačilo, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno že rahlo deževalo," je razložil Strajnar.

V noči na petek se bodo padavine na zahodu okrepile in zajele vso Slovenijo. V petek bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja.

Morda bo v soboto celo posijalo nekaj sonca, so optimistični na Arsu. Jutranje temperature bodo okrog 4 stopinje, čez dan pa se bodo lahko povzpele tudi tja do 15.