Od lesarja do predsednika vlade

Sopotniki ga opisujejo, da je vztrajen, zanesljiv, trmast in zabaven samo takrat, ko se mu ljubi. Je veren, tudi zdaj ko je premier, hodi k maši, berilo pa je bral še pred kratkim. Bil je desna roka šmarskega župnika Janeza Gerčarja, ki pa ga za mnenje, ali naj gre na volitve, ni vprašal. "Ker je vedel, kaj bom rekel. V čisto vseh stvareh se pa zdaj res ne strinjava."

Osnovnošolske klopi je gulil z Robertom Piklom, danes sicer frontmanom skupine Manouche, ki pravi, da ga je že takrat zanimala zgodovina, zelo rad je prebiral revijo Radar. Pikl pa mu je v četrtem razredu izrekel preroške besede: "Ti boš ziher igralec ali pa politik."

Srednja lesarska šola mu je dala lekcije in zagona. Poleg fizike, znano je, da je imel vsako leto popravni izpit, je bila njegova sovražnica matematika, tudi telovadil zelo rad. Ampak kot pravi njegova razredničarka Majda Kanop: "Imel je imel izredne sposobnosti na družboslovnem področju, veliko je bral, in že v tretjem letniku na povabilo Španskih borcev zaigral v Sheakspearovem Senu kresne noči v angleškem jeziku."

In ker je oboževal zgodovino, se je spoprijateljil še z enim svojim razrednikom, sicer profesorjem zgodovine Francijem Novakom. Zgodovina je ostala njegov hobi, preučuje biografije diktatorjev, zanimivo, tudi njemu pogosto rečejo, da je diktator. Novak mu je podaril biografijo Mussolinija. "On to dela kot ljubitelj zgodovine, kako množice diktatorjem verjamejo, kako nasedajo. Ne, da bi on to kopiral. Ravno obratno, da ne bi bil takšen."

Šarec je sprejemne izpite na AGRFT naredil v drugo, šel je čez sito 170 kandidatov in pristal med 11 izbranci. In bili so zalogaj, s katerim si je prislužil službo v oddaji Radio Ga ga, mi pove Sašo Hribar. "Slišal sem, da je nekdo na igralski akademiji delal izpit iz tega, da so ga zajeli bolivijski gverilci, zraven pa ga je oralno zadovoljeval teliček. In so rekli, ta človek je še dober imitator, zelo subtilno vstopi v vsak lik. Sva se spoznala in takoj sem mu dal mesto."

Na akademiji so ga klicali Marđi, pravi njegova sošolka Iva Krajnc Bagola. "Meni je bilo zelo zanimivo, da je obvladal celo politično sceno že takrat, nekaj čez 20."