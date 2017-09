Od Rašice do Ankarana – s skupnimi močmi nad smeti

S tem namenom je največja slovenska zavarovalnica letos združila moči z akcijo Slovenska transverzala v enem dnevu. V ospredju obeh akcij tako ne bodo le prehojeni in pretečeni kilometri oziroma kilometri na kolesih, ampak tudi skrb in odgovornost do vedno bolj obremenjenega planinskega okolja.

Samo v zadnji sezoni akcije Očistimo naše gore so planinci na priljubljenih pohodniških poteh pobrali za več kot tono smeti, medtem ko so v osmih letih skupaj v dolino odnesli že dobrih 29 ton odpadkov. Na pomen varnega in odgovornega obnašanja v gorah že vse od začetka akcije opozarjajo tudi v Zavarovalnici Triglav, hkrati pa spodbujajo spoštljiv odnos do narave in širijo navdušenje nad pohodništvom.

»Od besed k dejanjem. Tako bi lahko z enim stavkom opisali glavno vodilo naše akcije, s katero želimo doseči oprijemljive rezultate. Vsem, ki se udeležijo naših pohodov, že osem let delimo simbole akcije – majice, rokavice in biorazgradljive vrečke, s katerimi očistijo planinske poti in v dolino odnesejo odpadke. Poleg tega spodbujamo tudi varno hojo v hribe in motiviramo družine, da prosti čas preživljajo skupaj v naravi,« je namen priljubljenega ekološkega projekta izpostavil Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje v Zavarovalnici Triglav, in dodal: »Še posebej sem ponosen na sodelovanje z Gorsko reševalno zvezo Slovenije, ki je letos z našo pomočjo nadgradila sistem za učinkovitejše reševanje v gorah sarOS. Z njim bodo lahko reševalci v gorah odslej lažje in hitreje našli ponesrečence ter s tem skrajšali pot do zdravniške oskrbe poškodovanih planincev.«

Čistili bomo tudi Slovensko transverzalo

Na odgovorno obiskovanje gora in planin opozarjajo tudi organizatorji akcije Slovenska transverzala v enem dnevu. Njeni udeleženci bodo v soboto, 30. septembra, na isti dan torej, kot bo potekala akcija Očistimo naše gore, s skupnimi močmi – vsak od sodelujočih bo prehodil, prekolesaril ali pretekel poljuben del poti – premagovali 600 kilometrov od Maribora do Ankarana. Pri tem bodo ob poti s pobiranjem smeti skrbeli tudi za čistejšo naravo. »Slovenska planinska pot je eden najbolj obremenjenih delov našega planinskega sveta, saj zajema najzanimivejše in s tem najpopularnejše vrhove ter markirane poti. Priljubljenost pa ima seveda svoj davek: veliko število obiskovalcev in s tem večjo obremenjenost okolja. S povezovanjem akcij, kot sta Očistimo naše gore in Slovenska transverzala v enem dnevu, lahko skupaj opozorimo in ozaveščamo obiskovalce naravnega okolja o odgovornem obnašanju in s tem pripomoremo k zmanjšanju negativnih vplivov na ranljivo okolje gorskega sveta,« opozarja pobudnik akcije Slovenska transverzala v enem dnevu, planinec, gorski tekač in gorski kolesar Anže Kristan.

Dober namen in pestro dogajanje na Rašici

Širjenje spoštovanja do narave bo na zadnjo septembrsko soboto v ospredju tudi na Rašici, kjer bo pestro že od jutranjih ur. Pohod pod okriljem akcije Očistimo naše gore bo tokrat razdeljen na štiri smeri, ki so vse primerne tudi za družine z otroki. Izhodišča, od koder bodo ob 9. uri začeli s čiščenjem Rašice, so Srednje Gameljne (pri trgovini Mercator), vas Rašica (na parkirišču na začetku vasi ob cesti iz Srednjih Gameljn), vas Dobeno (ob križišču pri domačiji Anžin) in Selo pri Vodicah (pri lovski koči).

Na vrhu pri Planinskem domu Rašiške čete bo vse pohodnike ob 10.30 uri čakala planinska malica, najboljše čistilce pa nagrada. Sicer pa bodo na Rašici poskrbeli tudi za najmlajše. Ti se bodo spoštljivega odnosa do narave učili s Kuža Pazijem, preizkusili se bodo lahko v lovu na skriti zaklad v zabavni in pustolovski igri geolov, svojo kreativnost pa bodo lahko izrazili na ustvarjalnih delavnicah. S tem pa pestrega dogajanja še ne bo konec. Za športne navdušence bo organiziran zabavni biatlon, za adrenalina željne pa tirolska žičnica. Otroci se bodo prav gotovo razveselili tudi družbe štirinožnih prijateljev in vodnikov Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke.

Ljubezen do gibanja in odgovornega obiskovanja gorskega sveta bodo v Zavarovalnici Triglav v okviru akcije Očistimo naše gore še naprej prenašali na vse generacije, od najmlajših pa vse do upokojencev. Poskrbite tudi sami, da bodo gore z vašo pomočjo vse bolj čiste, hoja po njih pa čim bolj varna in preudarna.

8 presežkov za 8 sezon akcije Očistimo naše gore

1. V osmih letih so planinci skupaj očistili naravo že za več kot 29 ton smeti, od tega samo letos za dobro 1 tono.

2. V okviru akcije je letos biorazgradljive vrečke Očistimo naše gore prejelo več kot 78 planinskih koč. Tako so bili obiskovalci koč spodbujeni k odgovornemu ravnanju z odpadki.

3. 5 ujetih trenutkov v gorah so letos v rubriki 5 najljubših na ocistimogore.si delili znani gorniki. Najbolj brani so trenutki Mihe Podgornika. (http://www.ocistimogore.si/novice-in-dogodki/novice/5-tekih-trenutkov-v-hribih/1341)

4. V osmih letih je akcija pridobila več kot 36.000 ambasadorjev, ki na družabnih omrežjih dejavno soustvarjajo skupnost ljubiteljev čistih planin.

5. Nekaj več kot 2.300 planincev je rešilo spletna kviza »Varno v objemu zimskih gora« in »Kako srčen planinec ste?«, s katerim smo spodbujali znanje o varnosti in bontonu v hribih.

6. 405 intervencij so letos opravili reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije. Akcija Očistimo naše gore finančno podpira razvoj programa sarOS, ki reševalcem pomaga, da hitreje locirajo ponesrečenca in tako skrajšajo čas, v katerem ga predajo v profesionalno medicinsko oskrbo.

7. 10 slovenskih planinskih koč bo do konca leta bogatejših za knjižno poličko Očistimo naše gore, na katerih bodo kakovostne knjige o gorah, ki bodo planincem popestrile zimske obiske gora.

8. Pohodniki so navdušeno sprejeli interaktivno spletno stran www.ocistimogore.si, na kateri je bilo v treh sezonah objavljenih kar 67 predlogov za družinske izlete – vse poti so preizkušene, skrbno izbrane in prilagojene družinam z (mlajšimi) otroki.

