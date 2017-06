Od Severnega morja pa vse do Alp: raznolika bogastva počitniške dežele Nemčije

© Tourist-Info Heide-rundum e.V., Foto: Merle Fromberg

V 16 nacionalnih parkih lahko doživite zaščiteno naravo čisto od blizu, 41 UNESCO-vih spomenikov svetovne dediščine pa zagotavlja nepozabna doživetja. Več kot 10.000 nemških mest vabi s kulturnimi zakladi, okusno kulinariko in odličnimi nakupovalnimi možnostmi. Živahne metropole, fascinantna arhitektura, zgodovinske znamenitosti, pisane ulice, romantična predalčna gradnja, zabavno nočno življenje, raznovrstna kulinarika in še bi lahko naštevali – nemška mesta so nadvse raznolika in prav vsako navduši s svojim šarmom.

Preizkusi samega sebe

© Športno društvo Oviratlon

Nemška turistična organizacija vas vabi 17. junija 2017 v Planico na OVIRATLON na 8 km dolgo pot s 23 različnimi ovirami. Poleg tega pa si lahko prislužite še privlačna darila. Del prijavnine bo podarjen otrokom, ki morajo zaradi najrazličnejših okoliščin vložiti veliko več truda v premagovanje vsakodnevnih ovir in preizkušenj.

Preizkusite samega sebe in si prisvojite nagrade Nemške turistične organizacije in sicer 2 vozovnici ladijske družbe Köln-Düsseldorf (KD) za križarjenje po rekah in odkrivanje najlepših kotičkov vzdolž čudovitih nemških vodnih poti, 2 vstopnici največjega nemškega zabaviščnega parka Europa-Park, 2 nakupovalna darilna bona v vrednosti 50€ münchenskega letališča Munich Airport in 4 torbe münchenskega letališča Munich Airport.

EUROPA-PARK – odlična destinacija za krajše družinske počitnice polne zabave

© Europa-Park

Europa-Park, najbolj priljubljen tematski park v počitniški deželi Nemčiji, tudi letos navdušuje z novo atrakcijo in sicer t.i. Voletariumom , največjim »letečim gledališčem« v Evropi, v katerem se obiskovalci lahko podajo na polet do najlepših mest in znamenitosti stare celine. Poleg tega pa se lahko obiskovalci Europa-Parka v »Dreamtime Dome« veselijo tudi novega družinskega filma z naslovom »The Secrets of Gravity − From Europe to Space«, v katerem se bodo skupaj z glavnim junakom in njegovim robotskim prijateljem podali po stopinjah Alberta Einsteina in z njima odkrivali skrivnosti gravitacije, časa in prostora. 360-stopinjska filmska projekcija bo male in velike gledalce iz Evrope popeljala do Mednarodne vesoljske postaje (ISS), na Luno ter v najbolj oddaljene in skrivnostne kotičke vesolja.

Najboljši letališki terminal na svetu se nahaja v Münchnu

© Flughafen München GmbH

Münchensko letališče in družba Lufthansa se lahko veselita prestižnega skupnega priznanja – letališki terminal 2, katerega družbi vodita skupaj, je bil namreč izbran za najboljši terminal na svetu . V raziskavi za »2017 World Airports Award«, v kateri je sodelovalo več kot 555 svetovnih letališč in kar 14 milijonov anketirancev, je münchenski terminal prepričal predvsem s prijetno potovalno izkušnjo in veliko mero udobja. Prav tako pa je tudi nova satelitska zgradba v sklopu drugega terminala (dokončana leta 2016), ki velja za eno najbolj naprednih letaliških objektov na svetu, prepričala s svojim prijetnim vzdušjem in bogato ponudbo nakupovalnih ter gastronomskih možnosti.

Nova sezona križarjenj po nemških rekah

©KD, Foto: Dietmar Guth

Ladijska družba Köln-Düsseldorf (KD) je v novo sezono križarjenj po rekah Ren, Majna in Mozela že odplula s svežimi, zanimivimi rekreativnimi možnostmi, številnimi kulinaričnimi vrhunci in izjemno polnim koledarjem prireditev.

Sprostitev, naravne lepote, regionalnost in pristnost – to so ključne želje, ki trenutno na seznamih ljubiteljev potovanj zasedajo najvišja mesta. In točno naštetemu je prilagojen nov turistični program družbe KD , ki svojim potnikom nudi sproščujoč, a hkrati vznemirljiv način odkrivanja najlepših kotičkov vzdolž čudovitih nemških vodnih poti.

Fotogalerija (5)









Naročnik oglasa je Nemška turistična organizacija.