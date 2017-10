Od Suzane Lare Krause s številko 1 do Romane Tomc, ki bo na glasovnici deveta

V Ljubljani je potekalo žrebanje vrstnega reda kandidatov na glasovnicah za volitve predsednika republike, ki bodo 22. oktobra. Tako je znano, v kakšnem vrstnem redu si bodo imena devetih kandidatov, katerih kandidaturo je potrdila Državna volilna komisija (DVK), sledile na glasovnicah.

Žreb je bil sicer predviden za petek, a ga niso mogli izvesti zaradi pritožbe Aleša I Cepiča na odločbo DVK o zavrnitvi kandidature. Potem ko je vrhovno sodišče v ponedeljek zavrnilo pritožbo, je lahko DVK izvedla žreb.

Kandidati, ki jih je DVK potrdila, so imeli sicer še v ponedeljek čas, da bi umaknili soglasje h kandidaturi. Ker tega ni storil nihče, se bo na volitvah 22. oktobra pomerilo devet kandidatov.

Prvo ime na glasovnici bo samostojna podjetnica Suzana Lara Krause, sledili ji bodo upokojenka Angelca Likovič pod številko dve, nato pa ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, koprski župan Boris Popovič pod zaporedno številko štiri, za njim predsednik Zedinjene Slovenije Andrej Šiško, kamniški župan Marjan Šarec, aktualni predsednik Borut Pahor pod zaporedno številko sedem, za njim predsednica NSi Ljudmila Novak, zadnje ime na glasovnici pa bo evropska poslanka Romana Tomc.

Volitve za predsednika republike bodo 22. oktobra. (Foto: Thinkstock)

Začenja se: DVK bo natisnila več kot 1,7 milijona glasovnic

Sedaj, ko je določen vrstni red na glasovnicah za volitve, gredo lahko volilni lističi v tisk. Po besedah direktorja službe Državne volilne komisije Dušana Vučka bodo že kmalu začeli pošiljati volilna gradiva v tujino. Skupaj pa bodo natisnili več kot 1,7 milijona glasovnic.

Vučko je po današnjem žrebu vrstnega reda kandidatov, kot bodo navedeni na glasovnicah, dejal, da bodo zadnja volilna gradiva šla na pošto za tujino predvidoma v ponedeljek v naslednjem tednu, morda manjši del še v torek. Kot je dejal, priprave na volitve tečejo brez težav.

Kljub pritožbi Aleša I Cepiča na odločbo DVK o zavrnitvi kandidature, kar je za nekaj dni zamaknilo žreb, bodo lahko še vedno pravočasno izpeljali vse postopke za izvedbo volitev. "Seveda bi nam bilo ljubše, če do pritožbe ne bi prišlo in bi lahko s tiskom začeli že v petek. Torej nekaj zamude je, ampak ne govorimo o tem, da ne bi bili pravočasni," je dejal.

Nekateri predsedniški kandidati so se tudi udeležili žreba, čeprav so žrebali njihovi zastopniki. Kandidatka SMC Maja Makovec Brenčič je po žrebu dejala, da je zadovoljna z izžrebano številko tri, saj je to njena srečna številka. "Verjamem, da bodo Slovenci in Slovenke prepoznali, kaj vse ta številka nosi, na čem sloni moj program za kandidaturo in da res verjamem v Slovenijo, ki zna in zmore. To je sporočilo moje kampanje," je dejala medijem po žrebu.

Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca), ki bo na glasovnici naveden pod številko šest, pa je dejal, da mu sama številka nič ne pomeni in da se ne ukvarja z numerologijo. "Pomemben je človek. Če človek prepriča, je vseeno, katero številko nosi. Pomembno je, da volivke in volivci vedo, koga obkrožiti," je dejal.

Zastopnik Boruta Pahorja, aktualnega predsednika države, Mirko Pečarič pa vidi simboliko tako v vrstnem redu, po katerem je žrebal, kot tudi v izžrebanem vrstnem redu. "Žrebal sem kot tretji in izžrebal številko sedem. Seštevek tega je 10, torej odlično," je dejal in dodal, da številka sedem prav tako pomeni sedmi dan v tednu, torej nedelja, ko bodo volivci šli na volišča.