Odbojkarji mivko zamenjali za sneg

Sonce, modro nebo, mlada športna telesa, žoga, mreža, odbojkarsko igrišče in sneg. Gre za vse bolj priljubljen zimski šport – odbojko na snegu, ki je že prerasel v mednarodna tekmovanja. Prav zdaj poteka evropsko prvenstvo in del tekem so domači in tuji igralci, ki sicer blestijo v odbojki na mivki, odigrali v Kranjski Gori.