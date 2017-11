Odbor Generalne skupščine soglasno podprl pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel

Pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel so podprle vse države sveta, dodatno pa se je 115 držav (med katerimi so tudi vse države članice EU, kot tudi druge največje države, kot so ZDA, Kitajska, Rusija, Brazilija, Avstralija, Indonezija) odločilo za kosponzorstvo resoluciji.

Kmetijski minister Dejan Židan je ob tem izpostavil, da se po treh letih trdega dela približujemo cilju. "Soglasna podpora je okrepila naša pričakovanja, da bodo Združeni narodi decembra na plenarnem zasedanju Generalne skupščine razglasili svetovni dan čebel," je poudaril.

Židan je spomnil, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od čebel in drugih opraševalcev, ki pa jih ogrožajo podnebne spremembe, kemikalije ter obremenitve okolja. Tudi v prihodnje bo rast kmetijske proizvodnje možna le, če se bomo zavedali pomena čebel in drugih opraševalcev, jim pomagali ter jih zaščitili.

Slovenija si zato od leta 2014 prizadeva, da bi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel in s tem potrdili pomen tega opraševalca za preživetje človeka.