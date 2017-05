Odlična novica za slovenski turizem: lani našteli več kot štiri milijone obiskovalcev

Slovenija je lani naštela 4,318 milijona turistov, ki so ustvarili 11,18 milijona prenočitev, kar je največ doslej. Tuji turisti so ustvarili 7,34 milijona prenočitev, 11 odstotkov več kot predlani, domači turisti pa 3,84 milijona prenočitev, tri odstotke več kot predlani, je danes objavil statistični urad.

V turističnih nastanitvenih objektih so lani zabeležili največ prihodov in prenočitev turistov doslej: skoraj 4,318 milijona prihodov turistov ali 9,9 odstotka več kot predlani in 11,179 milijona prenočitev turistov ali 8,1 odstotka več kot leta 2015.

Tuji turisti so ustvarili več kot 3,032 milijona prihodov, 12 odstotkov več kot predlani, in več kot 7,342 milijona prenočitev ali 11 odstotkov več. "To pomeni, da smo vsak dan v letu 2016 v povprečju zabeležili 1988 več prenočitev tujih turistov kot v letu 2015," so zapisali na statističnem uradu.

Tudi obisk domačih turistov se je povečal: njihovih prihodov je bilo več kot 1,285 milijona ali 5,3 odstotka več kot predlani, njihovih prenočitev pa skoraj 3,338 milijona ali tri odstotke več kot leta 2015.

Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so lani ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili Italija (16 odstotkov), Avstrija in Nemčija (po 11 odstotkov), Hrvaška (pet odstotkov), Nizozemska, Velika Britanija in Madžarska (po štiri odstotke).

Lani se je močno povečal obisk tujih gostov. (Foto: Thinkstock)

Turisti z vseh pomembnejših turističnih trgov so ustvarili več prenočitev kot predlani: turisti z Madžarske za 22 odstotkov več, Velike Britanije za 14 odstotkov več, Hrvaške za 10 odstotkov več, Italije za devet odstotkov več, Avstrije in Nemčije za po osem odstotkov več ter Nizozemske za šest odstotkov več.

Turisti iz neevropskih držav so ustvarili 14 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov. Med njimi je bilo prenočitev turistov iz Izraela za 28 odstotkov več, iz Južne Koreje za 25 odstotkov več, s Kitajske za 19 odstotkov več, iz Avstralije za 12 odstotkov več ter iz Kanade in ZDA za 11 odstotkov več. Prenočitev turistov z Japonske je bilo za 17 odstotkov manj.

Največ prenočitev turistov je bilo v zdraviliških občinah, skoraj 3,166 milijona oz. štiri odstotke več kot v letu 2015. Sledile so gorske občine z 2,867 milijona ali 12 odstotki več prenočitev. V obmorskih občinah je bilo pet odstotkov več, v občini Ljubljana pa 13 odstotkov več prenočitev kot v letu 2015.

Tuji turisti so ustvarili največ prenočitev v gorskih občinah (29 odstotkov vseh tujih prenočitev), domači turisti pa v zdraviliških občinah (45 odstotkov domačih prenočitev).

Število prenočitev se je povečalo v vseh vrstah nastanitvenih objektov: v mladinskih hotelih za 26 odstotkov, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah za 22 odstotkov, v hotelih in v apartmajskih, počitniških naseljih za sedem odstotkov in v kampih za štiri odstotke.

Turisti iz Italije so v največjem deležu prenočevali v hotelih v obmorskih občinah, turisti iz Avstrije pa v hotelih v zdraviliških in obmorskih občinah. Za nizozemske in nemške turiste je bilo značilno, da so največ prenočitev ustvarili v kampih v gorskih občinah.

Domači turisti so prenočili povprečno trikrat, tuji turisti pa povprečno 2,4-krat. V povprečju so se najdlje zadrževali v zdraviliških občinah (3,6 nočitve), sledile so obmorske občine (3,1 nočitve), gorske občine (2,5 nočitve) in občina Ljubljana (1,8 nočitve).

Tuji turisti so več kot polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Ljubljana, Piran, Bled, Kranjska Gora in Brežice, domači pa polovico vseh prenočitev v občinah Piran, Brežice, Moravske Toplice, Izola, Podčetrtek, Kranjska Gora, Ankaran in Zreče. V letu 2016 je bilo po več kot 100.000 turističnih prenočitev ustvarjenih v 20 slovenskih občinah.

Turistom v Sloveniji je bilo na voljo več kot 130.000 turističnih ležišč v več kot 45.000 sobah ali apartmajih, pri čemer je bilo 39 odstotkov ležišč v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih, 19 odstotkov v kampih in 42 odstotkov v drugih nastanitvenih objektih. V hotelih so zabeležili več kot 6,625 milijona prenočitev.

Kampi so imeli na voljo skoraj 7900 kampirnih mest, na katerih so gostje lahko kampirali v šotorih, prikolicah, avtodomih ali najeli bungalove. Kampi so v letu 2016 lahko skupaj sprejeli več kot 25.000 oseb. Razpolagali so s približno petino vseh ležišč, ki so bila turistom na voljo v različnih turističnih nastanitvenih objektih. V kampih so zabeležili skoraj 1,397 milijona prenočitev turistov ali 12 odstotkov vseh prenočitev.

V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo ustvarjenih osem odstotkov vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih pa šest odstotkov.

Podatki so še nekoliko boljši od prvih oz. tistih, ki jih je konec januarja predstavilo ministrstvo za gospodarstvo. Takrat je gospodarski minister Zdravko Počivalšek napovedal ukrepe, s katerimi želijo te rezultate še izboljšati.