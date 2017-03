Čebašek Travnikova podpisala pogodbo o zaposlitvi, a o njenem obstanku na čelu zbornice prihodnji teden

O usodi in plači predsednice Zdravniške zbornice bodo odločali prihodnji teden. (Foto: POP TV)

Izredna skupščina zdravniške zbornice, na kateri bodo odločali o razrešitvi predsednice zbornice Zdenke Čebašek Travnik, bo v sredo, 15. marca, je pojasnil predsednik skupščine Marko Bitenc. Skupščina pa po njegovih besedah ne bo odločala o višini plače predsednice. Ta je že podpisala pogodbo o zaposlitvi, veljavno s 1. marcem.

Na ponedeljkovi seji skupščinskega sveta so se seznanili z različnimi pobudami za razrešitev Čebašek Travnikove, o katerih bodo prihodnjo sredo razpravljali in glasovali, je danes pojasnil Bitenc. Dogovorili so se tudi o predlogu plače predsednice. Podrobnosti o odločitvi Bitenc tudi danes ni želel izdati in je dejal, da bo več o tem povedala predsednica sama na novinarski konferenci.

Neuradno naj bi skupščini v potrditev predlagali plačo 8000 evrov bruto.

Višina plače, ki jo pričakuje nova predsednica zbornice, je namreč med zdravniki dvignila mnogo prahu. Zapustili so jo trije člani njene najožje ekipe, prišlo je celo do pozivov k njenemu odstopu oziroma razrešitvi.

Čebašek Travnikova, ki je mandat prevzela 13. februarja, je predsedniku skupščine zbornice Marku Bitencu dejala, da pričakuje plačilo nekje med nekdanjima predsednikoma zbornice Andrejem Možino in Gordano Živčec Kalan, kar ob polni delovni obremenitvi znaša med 8000 in 10.000 evrov bruto.

Za 8000 evrov bruto naj bi se Čebašek Travnikova in Bitenc dogovorila pred dobrim tednom dni, čeprav noben od njiju tega ni želel potrditi.

Čebašek Travnikova še ni komentirala dogajanja. Za POP TV je ob začetku afere dejala, da ne bo odstopila. Nato pa je sklicala novinarsko konferenco, na kateri je želela pojasniti okoliščine glede njene plače, a jo je kmalu odpovedala. Pred novinarje naj bi vendarle stopila v torek.