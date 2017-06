Odločitev o arbitraži bo znana 29. junija

Po več tednih ugibanj, ali bomo odločitev arbitražnega sodišča glede slovensko-hrvaške meje spoznali še pred vrhuncem turistične sezone ali šele po končani sezoni, je sedaj vendarle znano, da bo haaško sodišče odločitev sporočilo 29. junija. Predsednik Gilbert Guillaume bo razsodbo predstavil v Palači miru v Haagu med 14. in 16. uro, sodba pa bo objavljena tudi na spletnih straneh, so še sporočili iz Haaga.

Pred odločitvijo sodišča, ki bo določila slovensko-hrvaško mejo, je na obeh straneh meje zaznati nervozo. (Foto: POP TV)

Arbitražno sodišče je sicer konec aprila sporočilo, da je končalo obravnave in da bo končno odločitev sporočilo v prihodnjih mesecih. Sodišče je še pojasnilo, da je predstavnike Slovenije in Hrvaške 29. marca pisno obvestilo, da sodišče ne vidi potrebe po dodatnih pojasnilih strank glede primera in da so zato obravnave v skladu s pravili postopka zaključene.

Arbitražno sodišče sestavljajo predsednik Gilbert Guillaume ter člani Rolf Einar Fife, Vaughan Lowe, Nicolas Michel in Bruno Simma. Arbitražno sodišče bo v skladu z arbitražnim sporazumom, ki je bil sklenjen leta 2009 v Stockholmu, določilo potek meje med državama na kopnem in morju, stik Slovenije z odprtim morjem in režim za uporabo ustreznih morskih območij.

Mejo morajo določiti na podlagi "pravil in načel mednarodnega prava", pri določitvi stika in režima za uporabo morskih območij pa za "dosego poštene in pravične odločitve" lahko upoštevajo še "pravičnost in načelo dobrososedskih odnosov".

Hrvaška odločitve ne namerava upoštevati

Hrvaška je sicer po aferi zaradi pogovorov med slovenskima arbitrom in agentko napovedala enostranski odstop od postopka in zavrača uresničitev odločbe. Hrvaška vlada vztraja, da odločitev ne bo obvezujoča za Hrvaško, glede na to, da je hrvaški sabor leta 2015 sprejel odločitev o odstopu od arbitražnega sporazuma.

Slovenija pa je sporočila, da bo odločitev spoštovala, saj je sodišče odločilo, da arbitražni sporazum še vedno velja.