Boris Kanduti, odvetnik predsednika Policijskega sindikata Slovenije Zorana Petroviča, je danes sodišču med drugim predlagal imenovanje izvedenca računalniške stroke. Ta naj bi pregledal računalnik enega od članov sindikata Staneta Kozarja. Izpisi iz korespondence v zaprti Facebook skupini, ki jih je specializirano državno tožilstvo pridobilo v ZDA, so namreč razkrili, da Kozar v nasprotju z ostalimi na svojem Facebook profilu ni pobrisal komunikacije v času, ko naj bi se člani sindikata dogovarjali o prometni kontroli nad ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem.

Petrovič in njegov odvetnik sta želela, da bi sodni izvedenec s pregledom računalnika in korespondence povedal, kdo in kako je vdrl v to zaprto skupino. Kot je pojasnil Petrovič, je namreč iz izpisov, ki jih je pridobilo specializirano državno tožilstvo, razvidno, da je imela skupina 26 članov, med drugim naj bi bil v njej tudi Robert Mravljak, sicer zaposlen v službi generalnega direktorja policije. Kot je danes pojasnil Petrovič, so Mravljaka izbrisali iz zaprte Facebook skupine 8. oktobra 2015 in ga po zapisih, shranjenih v Kozarjevem profilu, v skupini po tistem datumu ni več.

Odločitev sodišča v tožbi sindikalista Petroviča zoper policijo bo znana v enem mesecu. (Foto: POP TV)

Zato sta Petrovič in njegov odvetnik prepričana, da je Mravljak vdrl v zaprto skupino, vodstvu policije sproti posredoval informacije o dogajanju v sindikatu in da so v vodstvu policije sami spisali anonimko t. i. Jeznega policista. Zato je bil tudi postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po njune prepričanju nezakonit.

Sodnica Tanja Pustovrh Pirnat je zavrnila vse dodatne predloge dokaznega postopka in zaključila postopek. Sodba bo v enem mesecu.

V zaprti Facebook skupini je bilo 26 članov

Pred sodiščem je sicer danes pričal policist s Specializiranega državnega tožilstva Andrej Jug, ki je na podlagi sodne odredbe v ZDA dejansko opravil vpogled v podatke Facebooka in pripravil tudi povzetek. Kot je pojasnil sodišču, so od Facebooka pridobili podatke o dopisovanju v omenjeni skupini zgolj na 28. in 29. november 2015, in sicer za 15 članov omenjene skupine, za katere so vedeli. Vpogled pa je razkril, da je bilo v skupini 26 članov, je pojasnil Jug.

Po razkritju dogovarjanja med sindikalisti o policijskem nadzoru nad ministrom Koprivnikarjem je odpoved iz krivdnih razlogov dobilo pet policistov. Več jih je vložilo tožbe zoper ministrstvo za notranje zadeve oz. policijo zaradi domnevne nezakonite odpovedi. Delovna sodišča so tožbi policistov Denisa Kadirića in Mihe Sakača že zavrnila in potrdila ustreznost razlogov za odpoved.

Po opisu Juga so od Facebooka dobili 15 PDF dokumentov, po enega za vsakega od članov. Sodna odredba se je nanašala na dopisovanja, ki naj bi se nanašala na Koprivnikarja. Od 15 dokumentov jih je bilo 12 popolnoma praznih, dva sta imela pobrisane vse tekste, tako da se je videlo zgolj avtorja posameznega zapisa, kdo je ta zapis prejel, morebitno priložene fotografije in emotikone, tekst pa je bil pobrisan.

V dokumentu profila Staneta Kozarja pa je bila še celotna korespondenca, tekst ni bil pobrisan, je pojasnil Jug. Navedel je še, da so v dokumentu profila sindikalnega zastopnika Vojka Marguča našli dopisovanje slednjega nekemu prijatelju, v katerem se je "pohvalil", da je bil iniciator policijske kontrole nad ministrom, medtem ko je bila komunikacija iz zaprte skupine pobrisana.

V zaprti Facebook skupini je bilo 26 članov. (Foto: 24ur.com)

'Če bi me v preteklosti poslušal, bi bilo danes drugače ...'

Danes je pričal tudi pooblaščenec generalnega direktorja policije za odnose s sindikati Gregor Novak. Med drugim je povedal, ko sta policijska sindikata med zaostrovanjem policijske stavke začela pozivati policiste, naj si hkrati vzamejo dopust, je Petroviča opozoril, da bi si lahko prislužil kazenski pregon, če bo zaradi te zaostritve nastale posledice za varnostni sistem.

Petroviču je tudi dejal, da če bi ga v preteklosti večkrat poslušal, bi bilo danes drugače. Novak se ob podrobnejših vprašanjih Petroviča o teh pogovorih ni mogel spomniti, kdaj sta se o tem pogovarjala. Zatrdil je, da so o domnevnih dogovarjanjih policijskih sindikalistov glede Koprivnikarja od sindikalistov prišle "določene govorice", ni pa se mogel spomniti, kdo od sindikalistov naj bi te govorice omenjal.