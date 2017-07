Odpravite nezaželene učinke sonca!

Termoreflektivne folije so kot rešitev za nadgradnjo steklenih površin na trgu prisotne že več desetletij. Skozi čas so z razvojem tehnologij za obdelavo surovin, tehnološko napredovale, da zagotavljajo visok odstotek toplotne odbojnosti ter skoraj popolno zaščito pred škodljivim ultravijoličnim sevanjem.

Kaj sploh so termoreflektivne folije?

Folije so tanki prozorni poliestrski materiali, premazani in uparjeni z različnimi kovinskimi, keramičnimi delci ter barvnimi pigmenti. V kolikor so pravilno nameščene občutno pripomorejo k preprečevanju pregrevanja prostorov in zmanjševanju drugih škodljivih in neprijetnih učinkov sonca, kot sta bleščanje in škodljivo ultravijolično sevanje.

Širok nabor različnih tipov folij, namenjenih različnim namestitvam ter pestra paleta raznovrstnih zunanjih izgledov folij, nam zagotavlja rešitev po meri, za vsakega naročnika oziroma stavbo ali objekt. Z uporabo folije poleg njene energetske učinkovitosti tako lahko pridobimo tudi na samem zunanjem videzu stave in si brez ali z malo izgube notranje svetlobe zagotovimo rešitev za vroče poletne dni.

Energetska učinkovitost

Prehajanje sončne svetlobe in energije skozi okenska stekla ter druge steklene površine predstavlja tudi strošek. Ta je še posebej razviden ob prejemu položnice za električno energijo v poletnih mesecih. Klimatske naprave in drugi hladilni sistemi, brez katerih si več ne moremo več predstavljati našega vsakdana so namreč eden največjih porabnikov električne energije.

S termoreflektivnimi folijami, ki preprečujejo tudi do 80% prehoda sončne energije v obliki toplote, stroške hlajenja občutno zmanjšamo. V primeru poslovnih stavb z veliko steklenimi površinami so ti prihranki lahko tudi po več tisoč evrov letno. S tem se smotrnost investicije v namestitev folij kaj hitro povrne.

Vsi vemo, da se največje energetske izgube predstavlja steklo. Steklo je pomemben arhitekturni element, ki je zaradi svoje glavne lastnosti (prepusta svetlobe) v zadnjih letih zopet v porastu. Izračuni nam govorijo, da tip zasteklitvenega sistema in stekla samega močno vpliva (tudi do 30%) na obremenitev ohlajevanja in segrevanja prostorov celotnega objekta. Namestitev termoreflektivnih folij na steklene površine pripomore občutno (do 20%) pripomore k zmanjševanju stroškov, ki jih ustvarimo s klimatskimi napravami in drugimi ohlajevalnimi in ogrevalnimi sistemi.

Prav tako moramo upoštevati, da močno poletno sonce, bleščanje ter pregrevanje prostorov občutno zmanjšujejo prijetnost bivalnega ali delovnega okolja ter s tem zmanjšujejo našo produktivnost in voljnost. Tudi to se z vidika poslovnega okolja lahko odraža v povečanem strošku.

Udobje in zdravje

Velike steklene površine, ki so trenutno arhitekturni trend, prinašajo tudi nevarnosti za naše zdravje. V zadnjih letih veliko poslušamo o škodljivosti ultravijolične sončne svetlobe predvsem v povezavi z zunanjimi aktivnostmi. Toda zavedati se moramo da ta ista svetloba zunaj prehaja skozi naša stekla v sončnih in oblačnih dneh in tako tudi znotraj našega doma ali službe povzroči različne poškodbe in nevšečnosti. Bledenje garnitur, lesa, preprog, tekstila in drugih objektov, znotraj prostorov in izložb, ni samo vzrok za slabši izgled interierov, temveč tudi nepotrebnih stroškov, ki jih zahteva obnova ali zamenjava.

Hladnejše in prijetnejše okolje je udobnejše in predvsem bolj zdravo. Z namestitvijo termoreflektvinih folij zaščitimo tudi nas same. Različne znanstvene raziskave in študije dokazujejo da je uporaba zaščit, ki zmanjšujejo škodljiva sončna sevanja priporočljiva. S folijami za stekla se lahko zaščitimo pred škodljivimi sočnimi sevanji in tako brez strahu uživamo v svetlobi in prijetnem ambientu notranjih prostorov, naj gre za pisarno ali domačo dnevno sobo.

Varnost

Pogledi v notranjost prostorov, ki niso zaželjeni, predstavljajo eno od slabih strani velikih stekel in oken. To težavo lahko odpravimo s senčili. Toda s tem izgubimo tudi pogled navzven in dnevno svetlobo. Si tega res želimo?

Refleksnost metaliziranega zgornjega sloja folij nam omogoča rešitev za ta problem. Podnevi bodo zunanji pogledi v notranjost vaših prostorov zaradi odboja sončne svetlobe onemogočeni.

Varnostno komponento lahko z uporabo folij zagotovimo tudi s pravilnim izborom folije. Posebne varnostne folije, ki so sestavljene iz več plasti tankih poliesterskih materialov in zaključene z nanosom za zagotavljanje termoizolacijskih funkcij, predstavljajo združitev razvoja folijskih materialov.

Okna in vrata so najranljivejši deli vsake stavbe. Pravilna namestitev varnostnih folij preprečuje poškodbe stekla in varuje pred poškodbami, ki nastanejo zaradi razbitega stekla. Primerne so tudi kot vrsta varovanja, saj otežujejo in preprečujejo tako vlome, kot tudi različne vrste vandalizma.

Takšne folije so zaradi svojih lastnosti idealna rešitev za podjetja in posameznike ki želijo ali potrebujejo tako varnostno, kot tudi izolacijsko rešitev za svoja okna ali druge steklene površine.

Atraktiven izgled

Stara in dotrajana okna in druge steklene površine zmanjšujejo vrednost same nepremičnine. Poleg same učinkovitosti lahko folijski materiali s svojim izgledom izboljšajo zunanji izgled objekta ali stavbe. S tem pa lahko povečajo tudi njeno tržno vrednost.

Kvaliteta, izbor, namestitev, garancija

Različna podjetja ponujajo nizkocenovne in lahko dostopne folije za stekla. Nekatera celo oglašujejo enostavnost namestitve v lastni režiji. No, resnica ni tako enostavna. Različni tipi obstoječih zasteklitvenih sistemov ne dovoljujejo aplikacijo kateregakoli tipa folije. Tudi sama površina in sestava folije za namestitev zahteva veščo roko in nekaj obrtniške izurjenosti.

Metalizirani, zatemnjeni, dvo ali tro in celo štiri slojni tipi zasteklitve so z moderno tehnologijo postali zapleten in tehnično zahteven izolacijski sistem. Z napačnim izborom folijskih materialov za steklo lahko škodujemo steklu (temperaturne frakcije) in s tem povzročimo visoke stroške.

Predlagamo, da v kolikor ste se ali se boste odločili za rešitev v obliki termoreflektivnih folij, temeljito premislite o izboru ponudnika, preden oddate naročilo. Kot pri vsaki drugi stvari je tudi v tem primeru pomemben poudarek predvsem na kvaliteti materialov in izboru zaupanja vrednega ponudnika, ki bo znal oceniti vaše potrebe in poslušati vaše želje ter vam znal optimalno svetovati in skupaj z vami oblikovati najustreznejšo rešitev.

V podjetju RSN MEDIA se z namestitvijo folij ukvarjamo že več kot desetletje in za nami je že veliko število uspešnih projektov. Že od samih začetkov in prvih projektov namestitve termo folij, sodelujemo z podjetjem Hanita Coatings in pri namestitvah uporabljamo izključno njihove izdelke arhitekturnih folijskih materialov serije SolarZone. Odločili smo se za kakovost, ki jo produkti Hanite Coatings, kot enega izmed vodilnih podjetij za razvoj in izdelavo termoreflektivnih folij za stekla, nedvomno predstavljajo.

Seveda pa kakovost poleg samega materiala pogojuje tudi pravilna in strokovna namestitev. Na podlagi naših izkušenj in pridobljenega znanja ter certifikacije za nameščanje folijskih materialov s strani proizvajalca, vam tako lahko z gotovostjo ponudimo najboljše.

V kolikor tudi vas motijo sončni žarki znotraj vaše pisarne ali doma in iščete rešitev za doseganje kar največje energetske učinkovitosti in udobja.

