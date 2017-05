Postojnska bolnišnica vložila zahtevek za revizijo, odškodnina že na računu odvetnice družine

Lucija Šikovec Ušaj, odvetnica oškodovane družine iz Nove Gorice, ki je postojnsko bolnišnico zaradi zapleta pri porodu tožila za odškodnino, je pretekli teden na račun prejela nakazan znesek, dobrih 853.000 evrov. "Denar bo družini prenakazan takoj, ko mi sporočijo številko transakcijskega računa," je Šikovec Ušajeva povedala za 24ur.com.

Bolnišnica Postojna je oškodovani družini iz Nove Gorice plačala dobrih 853.000 evrov. (Foto: POP TV)

To sta potrdila tudi odvetnik postojnske bolnišnice Miran Škrinjar in direktor Bolnišnice Postojna Aleksander Merlo. "Na podlagi sklepa o izvršbi, ki ga je vložila tožeča stranka, je izvršba v celoti realizirana in odškodnina poplačana", je dejal Škrinjar.

Bolnišnica Postojna se bo trudila čim bolj nemoteno izvajati programe, bo pa zaradi izplačila odškodnine okrnjen investicijski program, je dejal direktor Bolnišnice Postojna Aleksander Merlo.

Zahtevek za revizijo že vložen

Škrinjar ob tem sicer dodaja, da je bolnišnica na vrhovno sodišče že vložila zahtevek za revizijo. "Verjamem, da v tem vidijo smisel," pa na to pravi Šikovec Ušajeva in dodaja, da meni, da se bolnišnica na ta način skuša izogniti morebitnim očitkom, da ni v pravnem smislu storila vsega potrebnega, da se zavaruje. "Prioritetna naloga bolnišnice bi sicer morala biti skrb za bolnike, ne pa denar," še pravi odvetnica oškodovane družine.

Revizijsko sodišče lahko sodbo spremeni, razveljavi ali potrdi. Slednje bo po mnenju odvetnice tudi storilo.

Oba odvetnika računata, da bo odločitev vrhovnega sodišča znana v roku leta dni.

Šikovec Ušajeva: Bolnišnica želi vplivati na sodišče

Sicer pa Šikovec Ušajeva še meni, da bolnišnica preko medijev in javnosti skuša izvajati pritisk na vrhovno sodišče, da bi reviziji ugodilo. "Bolnišnica ves čas govori, da bodo zaradi izplačila morali odpovedovati operacije, da ljudje ne bodo več imeli zagotovljene ustrezne zdravstvene nege in podobno. Menim, da bolnišnica s tem skuša preusmeriti pozornost od tega, da so povzročili eno ogromno škodo."

Mi nismo nikomur nič ukradli, sodišče je izdalo sklep in sklep se je izvršil. Oni naj pa kar delajo, samo malo manj neumnosti, pa bo v redu. Odvetnica Lucija Šikovec Ušaj

Škrinjar sicer pravi, da odškodnina "neposredno ne vpliva na izvajanje programov, ki so v interesu pacientov in mamic, lahko pa da bo povzročilo potrebe po reprogramu investicije, ki jo trenutno vodi Bolnišnica Postojna". Za kakšne investicije gre, ne ve natančno, misli pa, da gre za sofinanciranje gradnje urgentnega centra v Postojni.

Odvetnik: Račun je bil blokiran nekaj dni

Postojnska bolnišnica naj bi po besedah Škrinjarja pretekli teden zaradi izplačila odškodnine nekaj dni celo imela blokiran račun. "Šlo je za par dni, ker je bila izvršba prejšnji teden vročena, v istem tednu pa tudi realizirana."

Rekordna odškodnina zaradi zapleta pri porodu

Kot smo že poročali, je marca koprsko višje sodišče po devetih letih pravnomočno presodilo, da mora postojnska bolnišnica družini iz Nove Gorice izplačati dobrih 853.000 evrov odškodnine. Gre za rekordno odškodnino zaradi zapleta pri porodu, ki je otroku pustil trajne posledice.