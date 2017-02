Odvetnik babice dečkov napovedal odškodninsko tožbo proti varuhu človekovih pravic

Zaradi besed, izrečenih na tiskovni konferenci aprila lani, je odvetnik Velimir Cugmas napovedal tožbo zoper varuhinjio človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. (Foto: POP TV)

Potem ko je upravno sodišče zavrglo tožbo babice dveh dečkov proti varuhu človekovih pravic zaradi izrečenega na novinarski konferenci 8. aprila lani, in je nato pritožbo v zvezi s tem nedavno zavrnilo še vrhovno sodišče, je odvetnik babice dečkov Velimir Cugmas napovedal, da bodo vložili odškodninsko tožbo proti varuhu človekovih pravic.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič sta 8. aprila lani na novinarski konferenci predstavila ugotovitve v zvezi s primerom dveh dečkov, ki ju je Center za socialno delo (CSD) Velenje brez vednosti starih staršev s Koroške, pri katerih sta fanta živela po smrti matere, namestil v rejniško družino. Po takratnih ugotovitvah in informacijah varuh ni ugotovil kršitev pravic otrok.

V imenu babice dečkov je odvetnik Cugmas na upravno sodišče vložil tožbo, s katero je zahteval ugotovitev, da je bilo z mnenjem, ki ga je na novinarski konferenci podala tožena stranka, nezakonito in neustavno poseženo v pravice babice. Odvetnik, ki je tožbo vložil zato, ker v zvezi s tem, kot je navedel, ni imel drugega pravnega varstva, je zahteval preklic mnenja in plačilo odškodnine v višini 5000 evrov.

V tožbi je Cugmas navedel, da je tožena stranka sklicala novinarsko konferenco, na kateri je obravnavala zakonitost odvzema mladoletnih vnukov tožeče stranke s strani CSD Velenje in Slovenj Gradec, čeprav za to ni imela podlage, njene ugotovitve pa so po mnenju odvetnika tudi protizakonite in protiustavne.

Cugmas: Varuh je prekoračil svoje pristojnosti

Med drugim je kot nezakonito izpostavil navedbo varuha, da babica glede na obstoječo zakonodajo nima možnosti vložitve pravnih sredstev zoper odločitev CSD Velenje o odvzemu otrok očetu in oddaje v rejništvo tretjim osebam. Prav tako je varuh po mnenju odvetnika Cugmasa prekoračil svoje pristojnosti, ko je navedel, da je bilo ravnanje CSD Velenje in Slovenj Gradec, ki sta odvzela mladoletna vnuka starima staršema, v korist otrok oz. da je bilo zakonito in da so za to obstajali razlogi.

Potem ko je upravno sodišče to tožbo zavrglo, med drugim s pojasnilom, da ima babica v postopkih v zvezi z namestitvijo otrok v rejništvo in v zvezi z vprašanji njihovega pravnega interesa zagotovljeno sodno varstvo, ki ga je medtem tudi že uveljavljala, se je odvetnik Cugmas pritožil na vrhovno sodišče, ki je nedavno pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo.

Babici preostane vložitev odškodninske tožbe proti varuhu človekovih pravic, kar bodo po navedbah odvetnika tudi storili.

V zvezi s primerom dveh dečkov, ki sta vse od 30. marca lani v rejniški družini, je Cugmas povedal še, da je za 8. marec na mariborskem upravnem sodišču napovedana prva obravnava tožbe, s katero zahtevajo rejništvo za babico.

Vrhovno sodišče je sicer oktobra lani odločilo, da je bil odvzem dečkov iz vrtca 30. marca lani nezakonit ter da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice. V zvezi s to sodbo je nedavno ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo CSD Velenje. Ustavno pritožbo je vložil tudi Cugmas, a te ustavno sodišče ni sprejelo, zato je v nadaljnjem postopku vložil pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice.