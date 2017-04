Oglaševanje pred neštetimi izzivi: 'Zavedati se moramo, kako pomemben je človeški faktor'

Nosilna tema letošnjega Sofa je človeški faktor v oglaševanju.

V Portorožu danes in v petek poteka 26. Slovenski oglaševalski festival (SOF), katerega nosilna tema bo letos človeški faktor v oglaševanju. Udeleženci bodo lahko prisluhnili uveljavljenim domačim in mednarodnim govorcem, v tekmovalnem delu pa se bo za nagrade potegovalo skoraj 400 prijavljenih del.

Po besedah predsednice festivala in direktorice poslovnega razvoja pri agenciji Futura DDB Mije Gačnik Krpič je oglaševanje še pred leti veljalo za prestižno stroko in v nekaterih primerih celo del popularne kulture, danes pa je postavljeno pred neštete izzive.

"Še tako dobra ideja se lahko zalomi na neštetih točkah, če se ne zavedamo, kako pomemben je človeški faktor v večplastnem oglaševalskem procesu. Letošnji SOF bo usmerjen v samoizpraševanje in razumevanje vlog posameznikov s ciljem, da stroki dvignemo ugled in ji damo pomen, ki si ga zasluži," so njene besede povzeli organizatorji.

Kot so zapisali, je prijaviteljem namenjenih 13 posodobljenih tekmovalnih skupin. Bistvena sprememba letošnjega tekmovalnega programa je širitev skupine družbeno dobro na dve kategoriji, in sicer družbeno dobro neprofitnih, nevladnih in vladnih organizacij ter družbeno dobro podjetij ali njihovih blagovnih znamk. Kategoriji sta ločeni zaradi kontekstualnih razlik in prizme ocenjevanja, velika nagrada za družbeno dobro pa bo še vedno namenjena samo enemu delu.

Devetčlanski žiriji, ki bo nagradila najboljša dela slovenske oglaševalske industrije, bo predsedoval svetovalec za kreativno odličnost pri Zavodu za besede in misli Gal Erbežnik, ki ima v oglaševanju več kot 20-letne izkušnje. Pri ocenjevanju v ožji izbor uvrščenih prijavljenih del v skupini celostne komunikacijske akcije se bodo žiriji pridružili še trije dodatni člani, ki jih je imenovalo Slovensko združenje oglaševalcev pri Slovenski oglaševalski zbornici.

Festival je vedno dobro obiskan. (Foto: Sof)

Prijavljenih 396 del

Oglaševalci so letos prijavili 396 del, kar je 94 več kot lani. To po besedah Gačnik Krpičeve ne dokazuje le, "da se vedno več dela, temveč da se dela vedno več dobrih stvari". Erbežnik pa je ocenil, da gre porast števila prijavljenih del pripisati tudi povečanemu optimizmu oglaševalcev zaradi konca gospodarske krize.

Med govorci bodo Gregory Roekens, ki se pri Grey Europe ukvarja z razvojem tehnologij za izboljšanje uporabniške izkušnje, izvršni kreativni direktor pri AIR Brussels Dieter de Ridder in strateški direktor McCann Worldgroup Evropa Harjot Singh.

Na oder bodo med drugim stopili tudi starejši tekstopisec pri Grey Ljubljana Luka Bajs, filozof, direktor oglaševalske agencije Votan komunikacije in član nove sestave oglaševalskega razsodišča Roman Berčon ter upravljavec avtorskih pravic pri IMC MP Žiga Drofenik.