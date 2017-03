Ogled Ljubljane z brezdomcem: 'Tukaj so alkoholiki, tukaj narkomani, tam prostitutke'

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Tomaž Golob Taubi (Foto: POP TV)

Gre za popolnoma drugačen pohod po Ljubljani, ki ga vodijo brezdomci, ki so nekoč spali na prostem, zdaj večinoma imajo streho nad glavo. Njihove izkušnje so njihove osebne izpovedi. Tako je bilo tudi na pohodu s Tomažem Golobom – Taubijem. Pokazal nam je Ljubljano, kakršne ne poznamo.

Taubi temu pravi pohod spovedi. Da se opominja, da ne sme nikoli več na cesto. O svoji zgodbi pripoveduje brez zadržkov. Povedal nam je, kje je prvič spal na prostem, kje se je drogiral, kdaj si je prvič zapičil iglo.

Ogledi so projekt društva Kralji ulice, ponavadi so vsako sredo oziroma po dogovoru z vodjo projekta Nevid(e)na Lublana prek njihove spletne ali Facebook strani.

S Taubijem smo si ogledali center mesta, Tromostovje nam je predstavil na popolnoma drugačen način. Pokazal nam je, kje se zbirajo alkoholiki, kje narkomani, kje prostitutke. Vsak izmed njih na drugem delu Prešernovega trga.

Na Kongresnem trgu je prvič spoznal klošarje, kot jih sam imenuje – tiste, ki so sami izbrali svobodno življenje, na Ambroževem trgu je prvič prespal na klopci. Pri 18 letih. Pozimi so spali v blokovskih kleteh.

Podhod Kongresni trg: tam dobiš zajtrk, večerjo in prenočišče. Tam smo srečali Milana, ki je nenadoma ostal brez stanovanja in službe. Po 39 letih. In pristal na cesti.

Pod Fabianijevim mostom nam je pokazal mesto, kjer je pred kratkim umrl njegov prijatelj. Tam smo našli še eno prenočišče brezdomca. Zraven uporabljeno iglo. Tudi Taubi se je 17 let drogiral – tudi pred parlamentom, vsem na očeh.

Danes je – pod okriljem Društva Kralji ulice – ponovno zaživel. Prvič ima svojo sobo. Bili smo v majhni hiški na obrobju Ljubljane, kjer živi pet stanovalcev. Zdaj niso več brezdomci. Društvo Kralji ulice so najemniki teh prostorov, sodelujejo z Javnim stanovanjskim skladom. Trenutno imajo v Ljubljani prostora za 30 ljudi, čakalne vrste so že dolge. V društvu delajo tudi na antideložacijskem programu, da se izselitve ne bi dogajale. Povežejo se z neplačniki položnic in skupaj iščejo rešitve, da ne bi še kdo pristal na cesti.