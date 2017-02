VIDEO: Neuradno: Brutalno pretepeni 26-letnik umrl, o osumljencih pa: 'Ničesar ne obžalujeta, samo zapora se bojita'

Grozljiv posnetek nasilja je pretresel Slovence. "Ničesar ne obžalujeta. Samo zapora se bojita." To o brutalnih pretepačih pravi novomeški kriminalist, ki je razkril podrobnosti brutalnega pretepa v Podbočju pri Krškem.

Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, je povedal, da so v noči z nedelje na ponedeljek prejeli obvestilo, da se neznanca znašata nad mlajšim moškim in to prenašata na spletu. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili lastnika profila in lokacijo. Na kraj so možje v modrem in reševalci prišli v eni uri po prvi prijavi. Ob prihodu na kraj so opazili 26-letnega hudo poškodovanega moškega.

Osumljenca sta bila še vedno v bližini. Pojasnil je, da sta bila okoli sto metrov stran od žrtve in da se aretaciji nista upirala. Policija je sicer najprej pomagala žrtvi, nato so poiskali še osumljenca, je povedal Štern. Prijeli so ju zaradi utemeljenega suma povzročitve posebno hude telesne poškodbe, zagrožena kazen je od enega do deset let zapora.

Štern je dejal, da so se vsi trije pred dogodkom družili v bližini, nato sta se žrtev in eden izmed osumljencev sprla. Poškodovani se je nato odpeljal s kolesom, a se je vrnil. Nato se je zgodil brutalen pretep, ki sta ga posnela in tudi predvajala v živo na družbenem omrežju. O motivu še težko govorijo, saj so bili vsi trije znanci oziroma prijatelji. Osumljenca sta bila pod vplivom alkohola, je potrdil Štern. 29-letnika so policisti že obravnavali zaradi premoženjske kriminalitete in zoper premoženje in telo.

Štern se je še zahvalil za priseben odziv uporabnikov Facebooka, ki so dejanje takoj prijavili policiji.

Vse več kriminalitete na spletu

Boštjan Lindav, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije GPU, je poudaril, da je Slovenija še vedno varna država, čeprav smo predvsem v ponedeljek mediji poročali o kar nekaj nasilnih dejanj, ki pa med seboj niso bili povezani. Preiskanost krvnih deliktov je na visoki ravni.

Tudi policija je že kmalu po prijavi nasilnega dogodka pri Krškem na Facebook naslovila prošnjo za umik.

Dogodek v okolici Podbočja na območju Krškega je požel veliko pozornosti. Dejstvo je, da se vse več kriminalitete širi v spletno okolje, tudi posnetki kaznivih dejanj, pooblastila policije pa so v tem primeru omejena. Policija je po njegovih besedah že večkrat poskušala zakonsko urediti objavljanje nasilnih kaznivih dejanj na družbenih omrežjih, vendar so naleteli na več očitkov, da želijo uvesti cenzuro interneta.

Dodal je, da lahko ravno posamezniki naredijo največ za umik takih posnetkov, saj imajo vsa družbena omrežja možnost prijave.

Po njegovem mnenju posnetek, ki sta ga naredila osumljenca, velja za verodostojen dokaz.

Zakaj gledamo take posnetke?

Posnetek je požel veliko zanimanja, ogledalo si ga je kar 250.000 ljudi, dokler ga po več kot 12 urah Facebook vendarle ni odstranil.

Tristan Rigler, klinični psiholog, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je ogledovanje takšnih posnetkov značilno ne samo za Slovenijo, ampak velja za vse po svetu, saj so prizori krvi in spolnosti nekaj, kar je v nas in nas to zelo zanima. Gre za enega izmed evolucijskih mehanizmov, ko je bilo to v preteklosti nujno za preživetje, na tem se delajo tudi filmi, a tu je problematično, da je šlo zares.

S tem se strinja tudi Vuk Ćosić, digitalni strateg, ki meni, da gre za nekaj globoko človeškega. Facebook pa je narejen po načelu naše izrazite predvidljivosti in orodje je optimizirano, da povečuje nagonske reflekse o prizorih, kot so spolnost, kri in lažne novice.

Glede dolgotrajnega obdobja, da je družbeno omrežje umaknilo posnetek, pa je dejal, da smo za centralo Facebooka preprosto premajhni in nezaznavni, tu je še jezikovna bariera. Pojasnil je, da je v slovenskem merilu posnetek res doživel ogromno ogledov, v svetovnem merilu pa je to zelo majhna številka.

Osumljeni naj bi imel na Facebooku dva profila in posnetek, kot pravijo bralci, naj bi bil na enem še viden, vendar profil ni odprt za javnost. Svetujemo, da tudi ta posnetek prijavite Facebooku.

Povod za grozljivo dejanje naj bi bilo tudi žaljenje matere, kar se po besedah Riglerja v določenih subkulturah jemlje zelo osebno in je močan agresivni sprožilec. Dodal je, da bi v tem primeru lahko govorili tudi o šibkih osebnostnih strukturah oziroma o osebnostnih motnjah. Predvajanje kriminalnega v živo je zagotovo dobra popotnica organom pregona, da bosta osumljenca doživela pravično kazen, ker imajo dokaze na pladnju. Po drugi strani pa je jasno, kako slaboumno je to dejanje in kako kratkosežen je um. ''To so blodnje,'' je dejal.

Tako Rigler kot Ćosić se strinjata, da zakon ne more preprečiti objave takšnih stvari na spletu - poznamo namreč ogromno primerov iz tujine, saj taki posamezniki, kot je dejal Rigler, ne razmišljajo vnaprej, sploh ne o posledicah, ampak se odzovejo impulzivno.

Gre za globlji družbeni problem, je dejal Ćosić. Spomnil je na primer mariborskega učitelja, iz katerega bi se morali naučiti, kako se vesti do moralne panike. Opozoril je na komentarje ob posnetku pretepa, saj mnogi pozivajo na linč, torej že z medijsko pozornostjo tvegamo enako vedenje. Klasični mediji imajo tu vlogo, da skušajo razmere pomiriti.