Ohladilo se bo do -6 stopinj, sunki vetra do 90 km/h: na vozilo padel telefonski drog, na vikend pa električne žice

Veter je povzročil kar nekaj težav. (Fotografija je simbolna) (Foto: Thinkstock)

Vremenoslovci opozarjajo, da bo danes v zgornjem Posočju, pod Karavankami in v severovzhodni Sloveniji pihal močan veter severnih smeri. Najmočnejši sunki bodo predvidoma med 70 in 90 km/h.

Pihati je sicer začelo že včeraj, težave zaradi vetra pa imajo marsikje po Sloveniji. Sinoči je bilo največ težav v severovzhodni Sloveniji. Na terenu so bili gasilci v Hajdini, kjer je močan veter drevo podrl na cesto, prav tako so morali s ceste podrta drevesa odstranjevati v Apačah, pri Hotizi, v Lendavi, Središču ob Dravi in Gornji Radgoni, kjer sta se pozno popoldne pri podjetju Arcont tudi odlomili dve večji veji od drevesa in padli na dve osebni vozili ter ju poškodovali.

Zvečer se je v Dankovcih v občini Puconci zaradi močnega vetra podrl telefonski drog na vozeče osebno vozilo in ga poškodoval. Drog so odstranili gasilci iz PGD Dankovci, ki so s cestišča tudi odstranili razbito avtomobilsko steklo, drog pa bodo zamenjali delavci Telekoma. Prav tako sinoči je v naselju Bogojina v občini Moravske Toplice, na enem od vikendov sunek vetra podrl električni drog in pretrgal električne žice. Iskrenje je zanetilo manjši požar pri slemenu objekta. Posredovali so gasilci PGD Bogojina in Moravske Toplice, ki so pogasili manjši požar. Danes zjutraj so se s podrtim drevjem že ukvarjali v Beltincih.

Na drugem koncu Slovenije, v Bohinju, je sinoči veter prav tako povzročal težave. V naselju Stara Fužina je veter odkril strehi na dveh stanovanjskim objektih. Posredovali gasilci PGD Stara Fužina, ki so strehi pokrili z rezervno kritino. O vetrolomu pa poročajo tudi iz Tržiča, Celja in Rogatca.

Kakšno bo vreme?

Vremenoslovci medtem napovedujejo, da bo danes deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo, na vzhodu pretežno oblačno. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, veter bo do jutra oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 15 stopinj C. V soboto bo sončno s hladnim jutrom, popoldne se bo zmerno pooblačilo. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bo v večjem delu države prehodno rahlo deževalo. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne bodo še posamezne plohe.

