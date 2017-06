Okoljevarstveniki: vlada naj izboljša nadzor nad okolju in ljudem nevarnimi podjetji

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je dejala, da 66 organizacij od vlade zahteva naj izboljša nadzor nad podjetji, ki ogrožajo zdravje ljudi in okolje, ter v te postopke vključi strokovno javnost in civilno družbo. Po njenih besedah so se že v preteklosti dogajale kršitve, do katerih sploh ne bi smelo priti. "Ljudje, ki skrbijo za nadzor in dovoljenja, morajo odgovorno opravljati svoje delo. Zato pozivamo k neodvisni kritični presoji dela odgovornih," je dejala. Sodelovanje mora biti konstruktivno in odzivno, cilj pa najboljši možen rezultat, zahtevajo okoljevarstveniki.

Uroš Macerl je zelo kritičen do okoljske politike slovenske vlade. (Foto: POP TV)

Prejemnik Goldmanove okoljske nagrade in predsednik Eko kroga Uroš Macerl je potrdil, da dogodki zadnjih nekaj mesecev le potrjujejo slabo okoljsko politiko prejšnjih vlad, ki po njegovem niso sodelovale s civilno družbo. "Zdajšnja pa se je v negativnem smislu le še bolj izkazala," je kritično opomnil Macerl. Prepričan je, da bi bilo potrebno civilno iniciativo vključiti že v pripravo uredb, zakonodaje in predpisov. "Žal tega ni, ampak se dogaja ravno nasprotno. Ministrica za okolje pa celo javno pove, da tisti, ki izdajajo okoljska dovoljenja (...), povedo, da vključitev stranke v postopek prinese težavo," je poudaril.

Po Macerlovih besedah je zaupanje državljanov v pravno državo na področju okolja na najnižji ravni doslej. Meni, da je to posledica dejstva, da onesnaževalci premalokrat prevzamejo odgovornost za svoje početje, kritičen pa je bil tudi do novega zakona o varstvu okolja, ki po njegovih besedah nastaja brez njegovega sodelovanja.

Do vlade je bil kritičen tudi Boris Šuštar iz Civilnih iniciativ Celje, ki ji je med drugim očital, da okoljske katastrofe obravnava kot "incidente, ki se pač dogajajo". Šuštar dvomi tudi v avtonomno delovanje določenih strokovnjakov, ki po njegovih besedah namesto v korist državljanov, pogosto delujejo v korist podjetij.

Okoljski strokovnjaki so med primeri, na katere se pristojne institucije po njihovem mnenju niso ustrezno odzvale, izpostavili požar v vrhniškem Kemisu. Predstavnica civilne iniciative Sinja Gorica Bernarda Kropf pa je ponovila, da lokalni prebivalci že več kot mesec dni po požaru še vedno niso prejeli ustreznih navodil in informacij.

Okoljski strokovnjaki so med primeri, na katere se pristojne institucije po njihovem mnenju niso ustrezno odzvale, izpostavili požar v vrhniškem Kemisu. (Foto: Damjan Žibert)

Vlada: okoljske teme so naša prioriteta

Vlada se je na pozive okoljevarstvenikov odzvala z zagotovilom, da so okoljske teme med njenimi prioritetami ter sta zakonska ureditev in delovanje državnih organov na tem področju ustrezna. Poudarja, da zakon o varstvu okolja med drugim določa pravico do sodelovanja javnosti v postopkih sprejemanja predpisov, politik, programov, planov in načrtov s področja varstva okolja ter s tem omogoča ustrezno in učinkovito sodelovanje javnosti. Trdijo, da se vsak osnutek zakona ali podzakonskega akta tudi medresorsko usklajuje, za sprejem zakonodaje pa je potrebno soglasje vseh pristojnih ministrstev.

Glede zakonodaje v pripravi, ki naj bi bila v prid onesnaževalcem poudarjajo, da se tudi s spremembo zakona o varstvu okolja (odprava časovne omejitve okoljevarstvenega dovoljenja) transparentnost postopka pridobivanja dovoljenja ni zmanjšala, saj je ta v celoti predpisan, kar pomeni da je tudi pregleden, so še zapisali v sporočilu za javnost.

V odgovoru so se dotaknili tudi zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije in zavrnili očitek, da je bil omenjeni zakon na razvojnem območju v Občini Hoče – Slivnica sprejet po postopku, ki ni omogočal strokovnega in civilnodružbenega dialoga. Za sprejem zakona po nujnem postopku so se odločili zato, da Slovenija ne bi izgubila priložnosti za nov razvojni impulz, ki bi v Podravsko regijo privabil nove spremljevalne programe, s tem pa nov razvojni potencial. "Pozitivni učinki strateških investicij se z ustrezno vladno politiko in infrastrukturnih pogojev širijo po celi državi."

Sporočili so še, da pripravljajo predlog zakona o spodbujanju investicij, besedilo pa bo pripravljeno v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti.

V zvezi s primerom Kemis dodajajo, da so Ministrstvo za okolje in prostor ter drugi pristojni organi ves čas izvajali ustrezne aktivnosti, ki se še nadaljujejo.