'Če bi ministrica bila kopač, na naše penzije ne bi padel mrak'

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja, ki ga je potrdila ministrica za delo Anja Kopač Mrak in se je začel uporabljati z letošnjim letom, je prispevno stopnjo za delodajalce za dve leti znižal z 9,25 odstotka na osem odstotkov. Sindikati s člani na zdravju škodljivih delovnih mestih so se zato zbrali pred ministrstvom za delo in izrazili nestrinjanje z znižano prispevno stopnjo za poklicno zavarovanje.

Znižana prispevna stopnja bo po oceni sedmih sindikalnih central, ki organizirajo protestne demonstracije pred ministrstvom, ogrozila poklicno upokojevanje v prihodnjih letih. Že zdaj je premalo sredstev za poklicno upokojitev za 50 zavarovancev, medtem ko bo v prihodnjih desetih letih premalo sredstev za 50 do 80 zavarovancev, menijo.

Predstavniki težkih poklicev, med njimi rudarji, policisti in vojaki, so se ob 11. uri zbrali pred ministrstvom za delo. Svoje nezadovoljstvo izražajo tudi z zapisi, kot so 'sita Kopačeva na razume kopačev' in 'denar ljudem, ne zavarovalnicam'.

Poklicna pokonina ni privilegij, temveč pravica

"Poklicna pokojnina ni privilegij, ampak pravica," je dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič. Po njegovih besedah ne bodo dovolili, da jim razvrednotijo poklicno zavarovanje.

Zbrane je med drugim nagovoril tudi Darko Milenkovič iz Sindikata ministrstva za obrambo. Na ministrstvo je naslovil vprašanje: "Ali veste, kaj pomeni za vojaka, policista ali koga drugega, ko mu na Kapitalski družbi rečejo, da na svojem osebnem računu nima dovolj sredstev za poklicno upokojitev? Da se ne more poklicno upokojiti, čeprav se želi?"

Okoli 1.000 ljudi se je zbralo pred ministrstvom za delo. (Foto: Marko Milenković)

Že če bi ostala 9,25-odstotna prispevna stopnja, bi primanjkljaj v prihodnjih desetih letih po njihovih izračunih znašal 2,2 milijona evrov.

Na ministrstvu za delo pa jim odgovarjajo, da so pričakovani presežki v prihodnje ocenjeni na več sto milijonov evrov. Pri manjšini zavarovancev, ki bodo imeli premalo sredstev za poklicno upokojitev, pa bo primanjkljaj pokrit iz solidarnostnih rezerv, poudarjajo.

Ministrica je sprejela predstavnike sindikatov. Na družbenem omrežju je zapisala, da so pričakovani presežki v prihodnje ocenjeni na več sto milijonov evrov. Pri manjšini zavarovancev, ki bodo imeli premalo sredstev za poklicno upokojitev, pa bo primanjkljaj pokrit iz solidarnostnih rezerv, so še dodali na ministrstvu za delo.

Primanjklja bo krit iz solidarnosrnih rezerv

Na ministrstvu za delo bodo njihove zahteve preučili, je novinarjem zagotovil državni sekretar na ministrstvu Peter Pogačar. Ponovil pa je, da se bo po oceni Kapitalske družbe le na osebnih računih približno 600 zavarovancev v poklicnem zavarovanju nabralo premalo sredstev za poklicno upokojitev. A ta primanjkljaj bo pokrit iz solidarnostnih rezerv, je dejal.

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja je bil po njegovih besedah pripravljen na podlagi sprememb pokojninskega zakona. Ključna zakonska sprememba je bila zvišanje poklicne pokojnine na tak znesek, kot bi ga dobili s 40 leti pokojninske dobe. Hkrati je določila, da se tistemu, ki bo imel na osebnem računu premalo sredstev za poklicno upokojitev, pokrije primanjkljaj iz solidarnostnih rezerv.

Poklicno zavarovanje se izvaja v okviru sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga upravlja Kapitalska družba. Vanj je bilo septembra lani vključenih 45.975 zavarovancev, med katerimi jih je 18.790 imelo sredstva v zadržanju.