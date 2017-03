Opozicija kadrovanje pod aktualno vlado označuje kot sramotno, shizofreno in zaskrbljujoče

Željko Puljić in Franc Žmavc sta od kandidature za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH) odstopila v četrtek, dan pred odločanjem DZ o njunem imenovanju. Slednje je bilo ves čas negotovo, tudi koalicija je bila neenotna in na koncu se je že glasno špekuliralo o njunem odstopu.

Puljić je pojasnil, da je kandidatura ob prehodu v DZ postala predmet političnih mlinov, Žmavc pa je po odstopu od kandidature dejal, da ni želel sodelovati v političnih igricah.

Po odstopu Željka Puljića in Franca Žmavca od kandidature za nadzornika SDH v opoziciji ne skoparijo s kritikami na račun kadrovanja pod sedanjo vlado. (Foto: POP TV)

Opozicija je ostra. V SDS menijo, da je odstop obeh kandidatov za nadzornike SDH, "ki je pomembna institucija, pri kateri bi se morale tako koalicijske kot opozicijske stranke glede kandidatov ustrezno dogovoriti, dokaz več, da se pri teh imenovanjih dogaja spor za politični plen".

"SDH je institucija, ki upravlja z državnim premoženjem, tako da so tovrstni motivi pri kadrovanjih oseb na najbolj odgovorna mesta v državi zaskrbljujoči," so navedli.

Kritičen je tudi poslanec NSi Jožef Horvat, ki meni, da je pod to vlado glede zelo pomembnih kadrovanj izjemno shizofrena situacija. Spomnil je, da je Puljića in Žmavca vlada potrdila in predloga poslala v DZ, zatem pa so iz koalicije prišli signali, da nista primerna.

"To ni korektno politično delovanje," je prepričan poslanec NSi, v kateri po njegovih besedah ne podpirajo politike, ki "reče ja in obenem drži figo v žepu". V NSi se sprašujejo, kdo bo sploh še kandidiral na tako pomembne funkcije. Sicer pa je Horvat prepričan, da bo te "shizofrenije" konec, ko bo izpeljan postopek privatizacije, ki bi pomenila tudi manj korupcije.

Horvat je opozoril na nepopolnjen nadzorni svet SDH in položaj označil za dramatičen. Spomnil je na investicijske konference za prodajo NLB, ki da jo je treba prodati do konca leta, in se vprašal, kako bo ta postopek potekal. Po njegovem mnenju gre za neodgovoren odnos vladajoče politike do državnega premoženja.

Vodja poslancev ZL Luka Mesec pa je odstop Puljića in Žmavca od kandidature v izjavi v DZ pospremil z besedami: "Hvala bogu". Če bi vlada imela kolikor toliko integritete, teh dveh kandidatov po njegovem mnenju niti ne bi predlagala, saj "nobeden od njiju ne izpolnjuje niti minimalnih kriterijev, po katerih bi lahko to funkcijo opravljala".

Še manj pa Mesec razume, kdo si sploh lahko predstavlja, da bi omenjena lahko uveljavljala javni interes, kar naj bi nadzorniki SDH počeli. Vladno kadrovanje nasploh pa je Mesec označil za nacionalno katastrofo.

Poslanka Alenka Bratušek (NP) kadrovanje vlade v zadnjem mesecu ocenjuje za nespodobno. "Mešetarjenje med fiskalnim svetom, ustavnimi sodniki in člani SDH je popolnoma neprimerno, nespodobno in sramotno," je dejala v izjavi v DZ.

Po njenem mnenju pa je nenavadno, da kadri, ki jih "zbirajo svetovalci v kabinetu predsednika in tudi kakšni zunanji sodelavci" niti znotraj SMC ne dobijo podpore. To je po ocenah Bratuškove popolna nezaupnica ministrici za finance Mateji Vraničar Erman, premierju Miru Cerarju in SMC. "Upam, da sploh vedo, kaj delajo," je dodala.

Spomnila je, da sta več kot pol leta nepopolna nadzorni svet in uprava SDH. "Zdaj jim predlagam, da kar do konca mandata stvar pustijo tako, kot so, in ne nastavljajo ljudi za naslednje vlade," je pristavila. Upravljanje državnega premoženja, tudi potek prodaje NLB, je označila za netransparenten.

Mandatno-volilna komisija je sicer poslancem predlagala, da potrdijo Žmavca, Puljića pa ne. V poslanski skupini SMC tudi o podpori Žmavcu, ki so ga podprli na komisiji, niso bili enotni. DeSUS je vztrajala pri glasovanju o obeh kandidatih skupaj, zato je bilo njihovo glasovanje negotovo, v SD pa so nasprotovali obema.