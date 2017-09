Ortoped Bešić Loredan po novici, da Kenda ostaja v UKC Ljubljana: Sram me je, da sem zdravnik

Razmere v slovenskem zdravstvu znova razburjajo. Ob novici, da Rajko Kenda, ki mu je konec avgusta potekel mandat strokovnega direktorja na Pediatrični kliniki v Ljubljani, ostaja zaposlen v UKC Ljubljana, se je odzval ortoped Danijel Bešić Loredan, ki že dlje časa opozarja, da ministrica za zdravje ne obvladuje razmer v zdravstvu. O tem priča tudi primer Kenda. Rajka Kendo namreč podpira levica, in sicer vse od ljubljanskega župana Zorana Jankovića do ministrice Milojke Kolar Celarc, zato se mu, kot kaže, ne sme zgoditi nič.

Danijel Bešić Loredan: "Jaz samo upam, da bodo ljudje končno razumeli, da smo mi sistem in da smo mi tisti, ki moramo zdravstvo spremeniti." (Foto: POP TV)

Na vprašanje, kako je mogoče, da tako brezsramno krijejo hrbet Kendi, Bešić Loredan odgovarja: "Zgodba je šolski primer tistega, kar je žal v našem zdravstvu postalo stalnica. Nekdo, ki bi se moral posloviti, je na koncu celo nagrajen za svoje usluge. Zgolj in izključno zato, ker je zdravstvo prevzelo in ga vodijo politične elite, ki jim ni prav nič mar za zaposlene zdravnike, še najmanj pa za paciente."

Glede odgovornosti ministrice za zdravje Bešić Loredan opozarja, da je ministrica objektivno odgovorna za stanje v zdravstvu ter njen neposredni nadrejeni – premier Cerar. "Jaz samo upam, da bodo ljudje končno razumeli, da smo mi sistem in da smo mi tisti, ki moramo zdravstvo spremeniti. Da bo na volitvah drugo leto zgodba bistveno boljša, kot je danes."

Danes perspektive za mlade zdravnike ni. To mladi vedo. Množično odhajajo v tujino, čakajo na zavodu za zaposlovanje. Danijel Bešić Loredan

Včasih smo imeli tri stebre, ki so družbi dajali vzgled in politiki nastavljali ogledalo - učitelji, duhovniki in zdravniki. Zdaj pa so tudi zdravniki pripeljali stvari tako daleč, da so njihove stanovske organizacije videti, kot da bi gledal delovanje stranke. "Na nek način me je celo sram, da sem zdravnik v tej državi. Sistem je povzročil to, da smo se zdravniki med sabo skregali, distancirali. Nekateri so se celo postavili na okope. Moč argumentov je zamenjal argument moči. Tisti, ki so pri moči - za večino vemo, koliko so stari - uravnavajo cel zdravstveni sistem in delajo z nami, mlajšimi zdravniki kar hočejo. Jaz upam, da se apatija pri mojih kolegih enkrat obrne in da bomo znali naš sistem, za katerega smo odgovorni, usmeriti v pravo smer."

Na vprašanje, kakšna je sploh perspektiva mladih zdravnikov, če vidijo, kako se kadruje v zdravstvu, Bešić Loredan odgovarja: "Danes perspektive za mlade zdravnike ni. To mladi vedo. Množično odhajajo v tujino, čakajo na zavodu za zaposlovanje. Če bi imeli pravno državo in urejen sistem, bi lahko namesto te zaposlitve mirno zaposlili dva mlada sobna zdravnika in bi imeli bistveno več od tega kot pa dejstvo, ki ga vidimo danes."

Ortoped, ki je zaradi razmer v zdravstvu pred leti napovedal odhod v tujino, na vprašanje, kako dolgo bodo lahko mladi zdravniki vse to še dopuščali, odgovarja: "Upam, da se bomo znali zbrati, stopiti skupaj. Da bo v bližnji prihodnosti ta kritična masa zdravnikov, ki res nekaj hočemo ter želimo pošten in urejen zdravstveni sistem, ki bo najprej poskrbel za paciente in ne za nas same, da bomo v kratkem prišli do tega in stopili skupaj ter politikom pokazali, kaj je pravo zdravstvo in kaj je treba narediti."