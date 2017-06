Ostala brez vsega, zdaj imata svoj lokal (in pošto)

Saša in Jure sta ostala brez službe, bila sta popolnoma na tleh. On je imel hudo prometno nesrečno, za več mesecev je obležal v postelji, nato invalidski voziček, ona visoko noseča, sredi preselitve v novo stanovanje ostala sama. Najprej je službo izgubil Jure - zaradi dolgotrajne bolniške, nato še Saša - zaradi druge nosečnosti. Ničesar nista imela, popolnoma brez denarja sta se preselila domov na Koroško, v Kotlje. V Juretovo otroško sobo. Štiričlanska družina.

Saša in Jure sta ob lokalu morala še prevzeti zapuščeno pošto. (Foto: POP TV)

Takrat se je Jure zagledal v zapuščeno pošto in si zaželel, da bi imel lokal. Saša je šla v akcijo in odprla sta burger hišo. Domači šokirani, da želi nekdo na Koroškem, v Kotljah peči burgerje. Kljub temu so ju podprli, vložili so ves denar, ki so ga imeli, prodala sta stanovanje in avto.

Po enem letu sta uspela – Saša je z burgerji naredila kulinarični presežek, stranke se vračajo iz vse Slovenije. Hvaležna sta za vse, kar se jima je zgodilo, zdaj sta že donirala denar za Pediatrični oddelek v slovenjgraški bolnišnici. Ob tem pa sta ob lokalu morala še prevzeti zapuščeno pošto. Jure je postal tudi poštar. Neverjetna zgodba mladega para, ki zdaj daje zaslužek 12 osebam.