'Osvojitev Triglava je mačji kašelj v primerjavi z novoletnimi skoki'

Tradicionalni novoletni skoki v morje v Portorožu so spet podirali rekorde. Tako se je skokov po prvih podatkih udeležilo kar 545 ljudi, približno sto več kot lani. Na prireditvi so prevladovali Slovenci, organizatorji pa so našteli udeležence iz okoli deset različnih držav. Prireditev je z obale spremljalo okoli 5.000 ljudi.

Glede na število predprijavljenih in dejstva, da so dali bistveno večji poudarek promociji, so računali, da bi rekord lahko padel, k temu pa je prispevala tudi vremenska napoved, ki je za čas skokov kazala 13 stopinj Celzija na obali in podobno temperaturo morja, je pojasnil Nino Cokan iz Športnega društva Slovenc.

Najstarejši udeleženec je bil 80-letni zdravnik iz Škofje Loke, najmlajši pa petletni domačin.

Kot je opisal Cokan, je celo osvojitev Triglava "mačji kašelj" v primerjavi z novoletnimi skoki. "Za ta dogodek moraš imeti posebno energijo, voljo, željo," je dodal.

Najbolj pogumni so danes skočili v morje. (Foto: POP TV)

Eden od pomolov se je delno sesedel

Prireditev je z leti pridobila več zanimanja, zaradi naraščajočega števila udeležencev pa so tudi zamenjali prizorišča. Kot je navedel Cokan, večjega prizorišča v Portorožu od sedanjega na osrednji plaži ni.

Prav veliko število gledalcev je botrovalo temu, da se je eden od pomolov delno sesedel, k sreči brez kakršnih koli posledic. "Število gledalcev je vsako leto večje. Gledalci včasih upoštevajo navodila, včasih ne. Vedno so bili na pomolu kot gledalci in letos jih je bilo očitno veliko več," je ocenil Cokan.

Praznično tradicijo so danes nadaljevali tudi na Velenjskem jezeru, kjer so potapljači Društva za podvodne dejavnosti Jezero Velenje priredili že 22. novoletni potop. Po poročanju spletnega Večera pa je 43 pogumnežev danes v Celju skočilo v ledeno mrzlo Savinjo, ki ima le 0,9 stopinje Celzija.

Sicer pa so po njegovih besedah za udeležence in njihovo varnost naredili vse, kar so lahko. Tako so imeli pri roki potapljaške ekipe, zdravstveno reševalno službo ter tudi veliko rediteljev. Prav tako niso imeli težav ali nezgod zaradi posledic uživanja alkohola in podobnega.

Kljub vsemu bodo za zagotovitev varnosti in čim višje kakovosti prireditve prihodnje leto uvedli predprijave, ki bodo cenejše kot prijava na dan dogodka, ter zgornje število udeležencev, prek katerega prijave ne bodo več mogoče. Letos je prijavnina znašala pet evrov, od katerih bodo po en evro donirali za slepe in slabovidne. Pogumni skakalci so letos za svoj denar dobili diplomo in kupon, s katerim so prejeli še kozarec penine.