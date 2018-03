Nevarnost poledice na primorskih in vipavskih cestah, na jugu države žled

Po ostrem mrazu, ki je v preteklih dneh rezal Slovenijo, se bo počasi otoplilo. Danes je najhladneje na nadmorski višini okoli 800 m, najtopleje pa med 1400 in 1800 m, kjer je okoli ničle, so na Twitterju sporočili vremenoslovci.

Po informacijah Agencije RS za okolje (Arso) danes v severni in osrednji Sloveniji občasno rahlo sneži, v južni Sloveniji pa rosi ali rahlo dežuje, zato je tam možnost nastanka poledice in žleda. Na Primorskem piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -2, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija.

Danes in v soboto bo gladina morja ob slovenski obali povišana v nočnih urah med 21. in 23. uro. Pri tem lahko morje preseže obalno črto v višini do deset centimetrov, so zapisali na Agenciji za okolje.

Jutri bo pretežno oblačno, predvsem na severovzhodu se bo prehodno delno zjasnilo. Popoldne se bodo na zahodu spet začele pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -2, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 0 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo delno razjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Topleje bo. V ponedeljek se bo pooblačilo, čez dan se bodo začele od zahoda pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo.

Po podatkih Oddelka za meteorološke in oceanografske napovedi, Urada za meteorologijo in hidrologijo, bo danes in jutri gladina morja ob slovenski obali povišana v nočnih urah med 21. in 23. uro. Pri tem lahko morje preseže obalno črto v višini do 10 centimetrov.

Nevarnost poledice na primorski AC med Uncem in Koprom

Na Prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, da je nevarnost poledice na primorskih in vipavskih cestah.

"Vozne razmere danes bodo zaradi sneženja in dežja slabše kot običajno. Priporočamo, da si za pot vzamete več časa," so zapisali.

Zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike:

- na regionalnih cestah Razdrto - Podnanos ter Ajdovščina - Col - Črni Vrh - Godovič;

- na hrvaški strani mejnih prehodov Metlika, Petrina, Babno Polje, Jelšane in Starod.

Razmere na cestah lahko spremljate tukaj.

Letošnjo meteorološko zimo je sicer spremljalo precej nestanovitno vreme in nihanje temperatur. Že prvi dan meteorološke zime se je začel z občasnim naletavanjem snega. To za Slovenijo ni bila prva pošiljka snega, do prvega decembra, ki velja za začetek meteorološke zime, je snežilo že dvakrat, in to v novembru.

Sledil je mesec januar, ki je bil v večjem delu Slovenije eden najtoplejših v zadnjih stotih letih. Po podatkih Arsa je bil glede na izmerjene temperature med drugim in četrtim najtoplejšim. Februar pa je zaznamovalo sneženje in ekstremna ohladitev v zadnjih dneh meteorološke zime.