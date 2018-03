Rekordna zimska sezona za Dars: porabili že več kot 40.000 ton posipnih materialov

Notranjost Slovenije je ponoči prekrilo nekaj novih centimetrov snega, a temperature so se, v primerjavi s prejšnjimi ledenimi jutri, tokrat spustile le do minus 6 stopinj Celzija.

Po napovedih vremenoslovcev na Agenciji RS za okolje (Arso) bo danes pretežno oblačno, ponekod na severovzhodu občasno tudi delno jasno. Popoldne se bodo na zahodu spet pojavljale rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 2, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno, predvsem v južni polovici države bo občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa deževalo.

Jutri bo delno jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do –1, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno, popoldne in v noči na torek bo občasno snežilo. Tudi v torek bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu se bodo pojavljale padavine, po nižinah večinoma kot rahel dež.

Nastopila je meteorološka pomlad, razmere pa bodo v naslednjih dneh vseeno bolj zimske kakor pa pomladanske. (Foto: iStock)

Pozor, poledica na cestah

Prometnoinformacijski center voznike obvešča, da je na primorskih in vipavskih cestah nevarnost poledice. "Ponekod po Sloveniji se sneg oprijema vozišča. Vozne razmere so zaradi sneženja in dežja slabše kot običajno. Priporočamo, da si za pot vzamete več časa," so zapisali.

Zaradi zimskih razmer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike:

- na regionalni cesti Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič;

- na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.

Ples ledenih iglic na Komni dva dni nazaj. Pojav je značilen za polarne predele in ga je ob temperaturi pod -20 °C lahko opazujemo tudi v naših mraziščih. #DiamondDust #mraz pic.twitter.com/4OvJWwF6HA — Blaž Šter (@vremenolovec) March 2, 2018

Arso: Počasno slovo od mraza

Včeraj so sicer vremenoslovci na Facebooku zapisali, da je najhladnejše obdobje v letošnji zimi za nami. "Nastopila je meteorološka pomlad, razmere pa bodo v naslednjih dneh vseeno bolj zimske kakor pa pomladanske. Otoplitev zaradi hladnih vzhodnih vetrov in oblačnosti ne bo izrazita. Toplejše razmere bodo v drugi polovici prihodnjega tedna, ko se bo ob jugozahodnem vetru temperatura le povzpela do okoli 10 stopinj Celzija."

Izrazita otoplitev je sicer najprej dosegla višine. "Na Voglu je bilo v četrtek zjutraj še –18 stopinj Celzija, v petek okoli poldneva pa se je ogrelo do +2 stopinji Celzija. V manj kakor dveh dneh se je temperatura dvignila za 20 stopinj Celzija. Podobno izrazita otoplitev je dosegla tudi Kredarico. Po nižinah še vedno vztraja hladen zrak. Temperature po Sloveniji se gibljejo okoli –5 stopinj Celzija."

Hladen zrak je po nižinah ostal zajezen za alpsko-dinarsko pregrado, zato bodo vse do konca tedna vztrajale zimske razmere, napovedujejo. V nekoliko višjih delih Primorske in ponekod na Notranjskem ni izključen pojav žledu in poledice. Temperature bodo ostale večinoma pod lediščem, le v nedeljo se bo segrelo nad ledišče. V gorah se je že povečala nevarnost snežnih plazov na 3. stopnjo. Previdno!

Arsova animacija pa prikazuje napoved temperature zraka nad Slovenijo in okolico na višini okoli 700 m. Zaradi vzhodnih vetrov bo hladen zrak ostal ujet po kotlinah in nižinah. V takšnih razmerah so temperature po nižinah nizke, pogosto nastane tudi nizka oblačnost in padavine.

Letošnja zimska sezona rekordna za Dars

Na Darsu pojasnjujejo, da so samo v zadnjih devet dneh, od začetka zadnjega sneženja, porabili krepko več kot 10.000 ton posipnih materialov, v letošnji zimi pa skupno že več kot 40.000 ton. Njihovo dolgoletno povprečje je sicer približno 25.000 ton.

Letošnja zimska sezona bo za Dars tretja v tem tisočletju, v kateri bodo porabili več kot 40.000 ton posipnih materialov. Tako zahtevni sta bili še zimski sezoni 2005/2006 in 2012/2013. "Dolgoletna povprečna sezonska poraba posipnih materialov znaša približno 25.000 ton, v zadnjih treh zimskih sezonah pred letošnjo pa se je gibala med 13.000 in 17.000 tonami," so pojasnili.

Večjih težav pri izvajanju zimske službe sicer februarja niso imeli. Vozniki so namreč po njihovi oceni svojo vožnjo praviloma prilagajali razmeram na cestah in tako tudi sami v veliki meri pripomogli k zagotavljanju normalnega prometa v danih okoliščinah.

Letošnja zimska sezona je za Dars rekordna po količini porabljenih posipnih materialov. (Foto: Damjan Žibert)

Večjih preglavic jim ni povzročil niti val zelo nizkih temperatur, ki se je pričel minulo nedeljo in trajal ves teden. Zelo močno se je povečala poraba raztopine kalcijevega klorida, ki ga dodajajo soli za zagotavljanje njene učinkovitosti taljenja snega in ledu na vozišču tudi pri temperaturah, nižjih od minus pet stopinj Celzija. Kot so pojasnili, so bile ceste kljub za naše razmere ekstremno nizkim temperaturam povsod tam, kjer ni snežilo, suhe in normalno prevozne brez kakršnih koli preventivnih ukrepov vzdrževalcev avtocest.

Ob tem sicer na Darsu voznike opominjajo na dodatno previdnost. Ozračje se bo namreč povsod segrelo nad ledišče, relativna vlažnost ozračja se bo oz. se je že zelo povečala, temperature voznih površin pa temu ne bodo sledile. Kot primer navajajo, da so bile na primer v petek jutranje izmerjene temperature na površini vozišč slovenskih avtocest med - 10 in -15 stopinj Celzija.

"Vozišča so zamrznjena nekaj deset centimetrov v globino. Zato bodo posebno nevarnost predstavljale dežne padavine, ki bodo ob stiku z bistveno hladnejšo površino vozišča zmrzovale," opozarjajo v Darsu. Zagotavljajo sicer, da so na te razmere pripravljeni in v opisanih razmerah povsod izvajajo intenzivno preventivno posipanje vozišč.

Kljub temu pa možnosti pojava lokalne poledice zaradi kombinacije stika toplejšega dežja in hladnejše voziščne površine ne morejo v celoti izključiti. "Vse uporabnike avtocest zato posebej naprošamo, da ob dežju polno pozornost namenijo opazovanju stanja vozišča in hitrost vožnje pravočasno prilagodijo razmeram," še pravijo na Darsu.