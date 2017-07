Otroci si skozi igro širijo obzorja

Počitnice so, najljubši letni čas otrok, ko se lahko do onemoglosti igrajo s svojimi vrstniki. Kaj pa, če bi se naučili še kakšne nove igre, na primer, kako se igrajo otroci v Afriki? In potem na ta način spoznavali še tujo kulturo. Takšnega projekta se loteva Zveza prijateljev mladine.