Otroške igrače leglo bakterij in virusov: umivanje rok najučinkovitejša preventiva

Predvsem mlajši otroci v vrtcu med igro radi grizejo in slinijo igrače, zato so te leglo bakterij in virusov. Prav tako se veliko več dotikajo in objemajo kot odrasli. Kot je pokazal poskus v enem od ameriških vrtcev, otroci bacile v pol ure raznesejo po vsej igralnici in sovrstnikih. Najučinkovitejša preventiva pred bacili pa je pravilno umivanje rok.