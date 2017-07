Ovadena zaradi zaradi suma ponarejanja listin, davčne utaje in zlorabe položaja

Novomeški kriminalisti so po večmesečni preiskavi in opravljenih hišnih preiskavah končno vložili kazensko ovadbo na ODT Novo mesto. V sodelovanju s finančno upravo so namreč ugotovili, da je 51-letni osumljenec ponaredil bančne izpiske in več računov v imenu različnih poslovnih subjektov. Te je pod pretvezo uporabil kot prave in tako navidezno prikazal zakonito poslovanje svoje družbe, ter neupravičeno priznal vstopni davek na dodano vrednost (DDV). Lisitne je osumljenec posredoval tudi na pristojni organ za davčno inšpekcijski nadzor. Kriminalisti so ugotovili še, da je na podlagi lažnih računov neupravičeno odbijal vstopni DDV, plačila računov pa je nakazoval na transakciji račun, ki ga je sam uporabljal kot fizična oseba. Plačila je nakazoval tudi na račune družinskih članov, ki so sredstva porabili za osebne potrebe.

Da bi pojasnil nakazila na račune družinskih članov, je osumljenec za potrebe inšpekcijskega postopka sestavil pogodbo o varščini in blagajniške izdatke, a tega ni knjižil v poslovne knjige. Kot so sporočili s PU Novo mesto, se je na ta način poskušal izogniti davčni obveznosti, državni proračun je na ta način oškodoval za okoli 60.000 evrov.

Osumljenec naj bi sebi in članom svoje družine nakazoval denar za njihove osebne potrebe. (Foto: Reuters)

Osumljenec sebi in članom svoje družine nakazal skupno okoli 350.000 evrov

V štirih letih, med letoma 2011 in 2015, je osumljenec prikrival izplačevanje dobička novomeške družbe, ki je bila lani izbrisana iz registra, oškodovana pa za približno 350.000 evrov. To je hkrati tudi znesek nakazil, ki jih je neupravičeno nakazal sebi in članom svoje družine, obveznosti do upnikov pa ni izpolnjeva, so še zapisali na PU Novo mesto.

Osumljenec je nato poslovanje nadaljeval preko nove družbe, ki ji je finančni organ izdal zapisnik o davčno inšpekcijskem pregledu ter odmeril višino davčne obveznosti. Ker se je ponovno želel izogniti plačilu davka, je poslovanje spet prenesel na novo podjetje in onemogočil plačilo davčnih obveznosti v približnem znesku 30.000 evrov.

Davčni organ je zato izdal sklep o zavarovanju terjatev na transakcijskem računu družbe, osumljenec pa je podal predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je sodišče potrdilo.

Po pojasnilih policije je osumljenec nato odprl tekoči račun na Hrvaškem in nanj preusmeril plačila, v Sloveniji pa kupil novo družbo in nanjo prenesel poslovanje. Lani in letos je imela ta družba za okoli 960.000 evrov prilivov. V primeru, da bi bili ti prilivi na računu predhodne družbe, bi bile poplačane davčne obveznosti in upniki v višjem deležu, kot bodo poplačani v postopku prisilne poravnave, so še pojasnili policisti.

Poleg kaznivih dejanj ponarejanja listin, ponareditve ali uničenja poslovnih listin ter davčne zatajitve policija osumljene sumi še zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.