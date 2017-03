Označene vrednosti tudi alkoholnih pijač

Ste se kdaj vprašali, koliko kalorij ste zaužili, ko ste spili kozarec vina in piva ali merico žgane pijače? No, odslej boste to lahko izvedeli, če vas bodo ti podatki seveda zanimali. Po novem naj bi bile namreč na alkoholnih pijačah označene sestavine in hranilne vrednosti določene pijače.