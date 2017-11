V gorah že povsem zimske razmere, za Primorsko zaradi burje še vedno velja oranžno vremensko opozorilo

Padavine bodo danes in v prihodnjih dneh postopoma pojenjale. Največ dežja je ponoči sicer zapadlo v južni polovici države – v Črnomlju je v 12 urah padlo 29 litrov dežja na kvadratni meter, v Podnanosu 28, v Kočevju 27 in na Jezerskem 25 litrov.

"Padavine doslej večjih težav po nam znanih podatkih niso povzročale, tudi v prihodnjih dneh večjih padavin ne pričakujemo," je za 24ur.com povedal dežurni meteorolog Uroš Strajnar.

Na Kredarici je v zadnjih 12 urah zapadlo 17 centimetrov snega, snežna odeja tako skupno meri 80 centimetrov. Dobrih 12 centimetrov snega je tudi v Ratečah, poroča Agencija RS za okolje (Arso).

Danes še občasne padavine, burja s sunki do 120 kilometri na uro

Po podatkih Arsa bo danes tako oblačno z občasnimi padavinami, na Primorskem bodo obdobja delno jasnega vremena. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. Meja sneženja bo večinoma med 800 in 1200 metri nadmorske višine.

Do sredine dneva bo pihala še zmerna do močna burja, zaradi katere velja tudi oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejši sunki burje bodo dosegali hitrost od 100 do okoli 120 km/h. Burja bo popoldne oziroma proti večeru oslabela.

Zaradi burje velja oranžno vremensko opozorilo. (Foto: meteo.si)

Jutri bo na Primorskem in ponekod v severozahodni Sloveniji sončno, drugod bo oblačno. Predvsem ponekod v vzhodni Sloveniji bodo še občasne padavine. "Na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki pa bo postopno ponehala," je še pojasnil Strajnar. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli -1, najvišje dnevne pa od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Četrtek in petek bosta po besedah dežurnega meteorologa suha, v četrtek bo na Primorskem deloma sončno, drugod pa oblačno. V petek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Policisti v preverjanje pripravljenosti voznikov na zimske razmere na cestah

Čeprav snežnih padavin še vsaj do pričetka prihodnjega tedna ne bo, pa policisti voznike pozivajo, naj vozila pravočasno pripravijo na zimo in zimske

razmere in naj ne čakajo na poslabšanje razmer.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj se je včeraj namreč sneg ponekod že oprijemal vozišča, na območju Kranjske Gore pa so bile na cestah že prave zimske razmere, ko veljajo za udeležence v prometu tudi posebna pravila. Slabše vozne razmere so bile zaradi sneženja tudi v Bohinju, na Pokljuki in na Zgornjem Jezerskem.

Prometnih nesreč v teh okoliščinah policisti včeraj na srečo niso obravnavali, bodo pa danes pripravili prve preventivne aktivnosti. Na območju Škofje Loke, Radovljice, Kranjske Gore ter Bleda in Bohinja bodo v krajših nadzorih začeli izvajati preventivne aktivnosti in preverjati, kako so vozniki pripravljeni na morebitne zimske razmere na cestah in na 15. november, ko bo zimska oprema obvezna.



Lansko leto so v tovrstnih aktivnostih policisti s strokovnjaki ugotavljali, da so imela nekatera vozila napačne optične nastavitve podvozja, kar je povzročilo neenakomerno izrabo pnevmatik, na nekaterih vozilih je bila neustrezna globina profila pnevmatik ali pa so bile te izrabljene in stare – v enem primeru celo 17 let. Pri nekaterih, ki so imeli letne pnevmatike, pa v obvezni opremi ni bilo verig ali verigam enakovrednih pripomočkov, so še sporočili s PU Kranj.