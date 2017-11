Na Gorenjskem in severnem Primorskem dočakali prve snežinke, vremenoslovci opozarjajo na obilne padavine

Na Gorenjskem presenetile prve snežinke. (Foto: Promet.si)

Ponoči se je dež okrepil in zajel celotno Slovenijo. Vremenoslovci do večera napovedujejo obilne padavine predvsem v južni in zahodni Sloveniji. Ob nalivih bo padlo od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več. Ob tem lahko narastejo manjše reke in hudourniki, so opozorili na agenciji za okolje (Arso).

Ponekod na Gorenjskem in severu Primorske sneži. Meja sneženja se je spustila do 800 metrov nadmorske višine. Na cestah, kjer se sneg že oprijemlje cestišč, je priporočeno imeti zimsko opremo. Prometno-informacijski center obvešča o zimskih razmerh; prelaz Vršič in Korensko sedlo sta prevozna samo za osebna vozila z verigami, na avstrijski strani prelaza Ljubelj pa je obvezna uporaba verig.

Na Kaninu je ponoči zapadlo 50, na Kredarici 25, na Voglu 13, na Vršiču pa 12 centimetrov snega.

Čez dan bo pihal severni do severovzhodni veter. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki se bo ponoči še okrepila. Temperature bodo večinoma od 3 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Slabo vreme s padavinami se bo nadaljevalo tudi v torek. Meja sneženja se bo dvignila med 800 in 1200 metrov nadmorske višine. Na Primorskem se obeta obdobje delno jasnega vremena. V torek bo pihala zmerna do močna burja, ki bo v sredo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah, okoli 0 stopinj Celzija. Drugod se bodo temperature gibale od 4 do 9, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno oblačno, padavine bodo počasi oslabele.

