Pahor ima za zmago v prvem krogu dober občutek

Kandidaturo za predsedniške volitve je danes vložil tudi aktualni predsednik republike Borut Pahor, ki se s podporo volivcev poteguje za nov mandat. Uspeh na oktobrskih volitvah je po njegovih besedah odvisen od volivcev, a ima, kot pravi, dober občutek.

Borut Pahor se s podporo volivcev poteguje za nov mandat. (Foto: Damjan Žibert)

Pahor je po vložitvi kandidature na Državno volilno komisijo poudaril, da se za vnovični mandat za predsedniško funkcijo poteguje kot izkušen politik tako v domači kot mednarodni politiki. "Že v tem mandatu sem ves čas verjel v dialog, se trudil za povezovanje v močno skupnost in bil privržen spravi. Sem ponosen Slovenec, privržen Evropejec, naklonjen mirnemu reševanju vseh sporov," je dejal.

Pahor, kot poudarja, čuti, da ima podporo med ljudmi. Ob obiskih različnih prireditev v funkciji predsednika mu namreč številni ljudje izrekajo priznanje za njegovo delo. Čeprav se ljudje s kakšno njegovo odločitvijo niso strinjali, pa so razumeli bistvo njegovega dela, je poudaril.

Na vprašanje, ali pričakuje zmago v prvem krogu volitev, odgovarja, da je to odvisno od volivcev, ima pa dober občutek. Njegova naloga pa je, da prepriča ljudi, tudi tiste, ki odobravajo njegovo delo, da to pokažejo tudi z odhodom na volišča. Glede protikandidatov pa poudarja, da ne kandidira proti drugim tekmecem, pač pa za svojo vizijo vodenja države v naslednjih petih letih.

Pahorja je ob vložitvi kandidature spremljala številčna delegacija, v kateri je bil tudi predsednik SD Dejan Židan. (Foto: Damjan Žibert)

Navedel je tudi nekatera vprašanja, ki bodo bistvena v prihodnjih petih letih. Pahor je še vedno prepričan, da je treba nadaljevati spravni proces, zelo pomembno pa bo tudi ohranjanje politične stabilnosti. Kot eno ključnih nalog predsednika republike Pahor namreč vidi to, da s svojimi ravnanji in izjavami krepi politično stabilnost ter ne vnaša dodatnih političnih tveganj v delo vlade, parlamenta in drugih vej oblasti.

Pahorja je ob vložitvi kandidature spremljala številčna delegacija, v kateri je bil tudi predsednik SD Dejan Židan. Sam Pahorja vidi kot nekoga, ki skrbi za to, da se v Sloveniji povečuje složnost, hkrati pa samozavestno nastopa v mednarodni skupnosti. "Takšnega predsednika Socialni demokrati želimo tudi v drugem mandatu," je dejal predsednik stranke, ki je podprla njegovo kandidaturo.

Aktualni predsednik republike je četrti kandidat, ki je vložil kandidaturo za oktobrske volitve. Pred njim so to že storili predsednica NSi Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Državna volilna komisija je njihove kandidature že potrdila.